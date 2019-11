Berliner Gericht verhandelt über Diktator Gaddafis Millionen

Ein Rechtsanwalt und ein Filmproduzent, beide aus Berlin, spielen die Hauptrollen in einer Geschichte, mit der sich derzeit eine Wirtschaftskammer des Landgerichts befassen muss. In kleinen, aber entscheidenden Nebenrollen treten zudem ein einstmals gefürchteter nordafrikanischer Diktator und ein ehemaliger deutscher Bundesminister auf. In dieser Mischung aus Wirtschaftskrimi und Gaunerkomödie geht es um 23 Millionen Dollar, im Raum steht zudem eine ebenso ungewöhnliche wie dreiste Betrugsmasche.

Nach Darstellung der Berliner Staatsanwaltschaft hat Rechtsanwalt B. (55) 2011 im Auftrag eines Architekturbüros einen gerichtlichen Mahnbescheid erwirkt, um eine Forderung über besagte Summe gegen die Inhaber eines lybischen Investmentfonds einzutreiben. In der Sache gab es laut Anklage allerdings einen, besser gesagt zwei Haken: Eine rechtmäßige Forderung soll überhaupt nicht bestanden haben und den Auftrag des Architekturbüros gab es wohl auch nicht, die Staatsanwaltschaft geht von einer Fälschung aus.

Rechtsanwalt B. pfändete lybisches Konto bei der Deutschen Bank in Berlin

Das gerichtliche Mahn- und Vollstreckungsverfahren ist eine reine Routineangelegenheit, einen Mahnbescheid kann jeder erwirken. Bearbeitet und an den tatsächlichen oder vermeintlichen Schuldner weitergeleitet wird er vom in Berlin dafür zuständigen Amtsgericht Wedding. Das teilt dem Empfänger allerdings ausdrücklich mit, dass es die Rechtmäßigkeit der Forderung nicht geprüft hat, er daher die Möglichkeit habe, Einspruch einzulegen. Reagiert der Empfänger nicht, kommt es schließlich zur Pfändung.

Auch die Betreiber des lybischen Investmentfonds reagierten, aus welchen Gründen auch immer, nicht. Ermittlungen ergaben, dass die Betreiber, offenbar hochrangige Politiker und Militärs aus dem Umfeld des früheren Diktators Muammar Gaddafi, Milliarden auf Konten bei zahlreichen Banken in aller Welt deponiert hatten. Eines dieser Konten bestand bei der Deutschen Bank in Berlin, in das soll Rechtsanwalt B. hinein gepfändet und so immerhin 16 Millionen Euro erlangt haben.

Die 2013 von der Staatsanwaltschaft eingeleiteten Ermittlungen gingen, zumindest für Berliner Verhältnisse, zügig voran, 2015 stand die Anklage und ein Termin zur Eröffnung der Hauptverhandlung war anberaumt. Doch der platzte, wie alle weiteren Termine in den folgenden vier Jahren auch. Und das lag an dem zweiten Angeklagten, dem Filmproduzenten V.

Filmemacher V. lebt in Millionenwohnung mit Anschluss an Privathafen

Ein Team von Spiegel TV spürte den Filmemacher 2016 auf Malta auf. Das Magazin berichtete, V. lebe mit seiner Familie in einer eine Million Dollar teuren Wohnung in einer mondänen Anlage mit angeschlossenen Privathafen für Hochseejachten. Finanziell scheint es dem 55-Jährigen an nichts zu mangeln, um seine Gesundheit hingegen steht es offenbar nicht zum Besten.

Wie es aussieht, plagt V. ein Rückenleiden. Und das scheint ausgerechnet immer dann zu Tage zu treten, wenn ihn Post aus Berlin erreicht, in der sein Erscheinen vor Gericht gefordert wird. Bislang haben die Richter den Angeklagten noch nicht zu Gesicht bekommen, dafür aber eine Vielzahl ärztlicher Bescheinigungen, die dem 48-Jährigen attestieren, eine Reise nach Berlin sei in seinem Zustand nicht möglich.

Seit Jahren scheitern so alle Versuche, eine Hauptverhandlung zu beginnen. Mitte Oktober startete das Gericht einen neuen Anlauf, musste aber alle bisherigen Termine wieder aufheben, denn V. glänzte wie gewohnt durch Abwesenheit, der Rücken bereitete wieder einmal Probleme. Allerdings scheint die Geduld der Berliner Richter inzwischen erschöpft. „Die Kammer arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung“ teilte Gerichtssprecherin Lisa Jani mit, mehr wollte sie dazu nicht sagen.

Die Anwesenheit des Angeklagten V. in der Verhandlung ist dem Gericht wichtig, auch wenn die in dem Fall erhobenen Vorwürfe des besonders schweren Betrugs vor allem den Angeklagten B. betreffen. Denn die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die gepfändeten 16 Millionen zumindest zum größten Teil auf den Konten des Filmproduzenten landeten. Der Grund dafür ergibt sich aus der Vorgeschichte des Falles, die bereits 2006 begann.

Filmfirma sollte Portrait über Diktator Gaddafi produzieren

Damals erhielt die Filmfirma von V. den Auftrag, ein Portrait über den Diktator zu produzieren. Gaddafi schwang sich gerade zum obersten Führer aller afrikanischen Staaten auf, Libyen war zudem an einer Verbesserung seiner Beziehungen zu westlichen Staaten interessiert. Ein Film über die „guten Seiten“ des Mannes, der Dutzende von Terroranschlägen mit Hunderten von Toten finanziert und/oder in Auftrag gegeben hatte, sollte dabei einer Image-Verbesserung helfen.

Details wurden bei einer Privataudienz besprochen, die der Diktator dem Berliner Filmemacher gewährte, stilecht in dem berühmten Beduinenzelt, in dem Gaddafi zu residieren pflegte. „Brother Colonel“, zu Deutsch „Bruder Oberst“, sollte der Titel des Films sein. Gezeigt werden sollte ein Mann, der als Führer kraftvoll und entschlossen auftritt, dem aber zugleich das Wohl seiner Mitmenschen am Herzen liegt.

Minister Guttenberg soll sich persönlich für Bezahlung eingesetzt haben

Das Wohl des Filmproduzenten V. lag den Libyern dagegen wohl nicht sonderlich am Herzen. Gedreht wurden riesige Mengen Rohmaterial, die Kosten wuchsen und wuchsen, auf die Begleichung der Rechnungen wartete V. jedoch vergebens. 2009 schaltete sich - wozu hat man Beziehungen - das Bundeswirtschaftsministerium ein. Der Minister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) soll sich persönlich bei seinem lybischen Amtskollegen für die Begleichung der Rechnungen eingesetzt haben.

Es wäre doch schade, hieß es in dem Schreiben des Ministeriums, wenn „ein Film über das Lebenswerk seiner Excellenz Revolutionsführer Oberst Gaddafi“ wegen Zahlungsverzögerungen nicht verwirklicht werden könnte. Doch auch die ministerielle Unterstützung brachte nichts. 2011 brauste dann ein Bürgerkrieg über den Wüstenstaat hinweg, dem auch Gaddafi selbst zum Opfer fiel. In dem folgenden Chaos interessierte sich niemand mehr für die Rechnungen eines Berliner Filmproduzenten.

Daraufhin soll sich V. entschlossen haben, sein Geld auf andere Weise zu beschaffen, glaubt die Staatsanwaltschaft. Und zwar mit Hilfe von Anwalt B. und so, wie es in der Anklage steht. Der ganze Fall enthält noch viele Ungereimtheiten und offene Fragen. Die Berliner Richter hoffen nach wie vor, für Klärung sorgen zu können, vorausgesetzt, der Rücken des Angeklagten V. spielt mit.