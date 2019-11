Weihnachtsbaum vor Kanzleramt kommt aus Schleswig-Holstein

Lutzhorn. Vor dem Bundeskanzleramt in Berlin steht in diesem Jahr eine Nordmanntanne aus Schleswig-Holstein. "Die ist etwa 25 Jahre alt", sagte der Vorsitzende des Landes-Waldbesitzerverbandes, Hans-Caspar Graf zu Rantzau, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Tanne sei etwa 13 bis 14 Meter groß und in Lutzhorn (Kreis Pinneberg) geschlagen worden.

Die Nordmanntanne soll am 23. November in Berlin aufgestellt und fünf Tage später offiziell übergeben werden. Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände übergibt bereits seit 2001 jedes Jahr einen Weihnachtsbaum an das Bundeskanzleramt. Im Vorjahr kam der Baum zum Fest aus Brandenburg.