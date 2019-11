Berlin. In Berlin ist es am Freitagmorgen in den Stadtteilen Dahlem und Lichterfelde zu einem Stromausfall gekommen. Wie das Stromnetz Berlin mitteilte, sind die Fabeckstraße, der Faradayweg, die Gelfertstraße sowie die Saargemünder Straße und Umgebung betroffen. Die Störung sollte bis 10 Uhr behoben werden. Die Ursache für den Stromausfall und wie viele Haushalte betroffen waren, war am Freitagmorgen noch nicht bekannt.

( dpa )