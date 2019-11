Berlin bekommt Europas modernstes Herzzentrum

Das neue Herzzentrum soll in der Krankenversorgung führend sein. Das Geld liegt bereit, Einigkeit über Rechtsform steht aber noch aus.

Berlin. Der Weg ist frei für Europas modernstes Herzzentrum. Nachdem der Bund beschlossen hat, sich mit 100 Millionen Euro am Universitären Herzzentrum Berlin (UHZB) zu beteiligen, ist die Finanzierung des Leuchtturmprojekts gesichert.

Berlin hatte bereits knapp 287 Millionen Euro in seiner Investitionsplanung vorgesehen. Entsprechend froh zeigte sich Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), der auch für Wissenschaft zuständig ist. Er dankte den Bundestagsabgeordneten im Haushaltsausschuss: „Ihre Entscheidung ist ein Vertrauensbeweis in die hohe Qualität und das große Potenzial der Berliner Herzmedizin. Mit dem Universitären Herzzentrum Berlin schaffen wir eine in Forschung, Lehre und Krankenversorgung international führende Einrichtung.“

Herzzentrum in Berlin: Modernste Diagnostik auf dem Charité-Campus Virchow (Wedding)

Der Antrag, den Aufbau des UHZB mit 100 Millionen Euro zu unterstützen, wurde von den Regierungsfraktionen CDU/CSU und SPD eingebracht. Treibende Kräfte sollen neben den Haushältern Johannes Kahrs und Swen Schulz der Regierende Bürgermeister sowie Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach (alle SPD) gewesen sein.

Experten messen dem universitären Herzzentrum größtes Gewicht bei. Charité-Vorstandschef Heyo Kroemer bezeichnete es als „ein extrem wichtiges Zukunftsprojekt“. Die von Michael Müller eingesetzte Sachverständigen-Kommission „Gesundheitsstadt Berlin 2030“ bescheinigte ihm „herausragendes Potenzial als international wettbewerbsfähige Institution und als Aushängeschild für die nationale Herzmedizin“.

Dafür sollen in dem Neubau auf dem Charité-Campus Virchow (Wedding) modernste Diagnostik und Therapien zum Einsatz kommen. Er werde als „Gesundheitshaus“ konzipiert, architektonisch und im Design ausgerichtet auf die Unterstützung des Heilungsprozesses, wie es in einer Mitteilung des Senats heißt. Gleichzeitig solle das UHZB eine digitale Modellklinik werden, die das gesamte Potenzial datengestützter Medizin bei Prävention, Diagnostik, Therapien und Rehabilitation nutzt und vorantreibt.

Charité und Deutsches Herzzentrum müssen noch Rechtsform finden

Während über das medizinische Konzept offenbar Einvernehmen herrscht, müssen die Partner bei diesem Projekt, Universitätsklinikum Charité und Deutsches Herzzentrum Berlin (DHZB), allerdings noch eine andere Hürde nehmen: Bislang ist keine Einigkeit erzielt, welche rechtliche Struktur das Gemeinschaftsunternehmen haben soll. Gegen Pläne, es als gemeinnützige GmbH zu führen, hatte sich sowohl Widerstand im Herzzentrum als auch im Fakultätsrat der Charité geregt. Im Abgeordnetenhaus wurde ebenfalls Kritik geäußert.

Nun verhandeln Charité und DHZB erneut. Man erwarte eine zügige Lösung, möglichst noch in diesem Jahr, lautete ein Appell aus Koalitionskreisen. Schließlich sei die Politik in Land und Bund nun in erhebliche Vorleistung gegangen. Auch Charité-Chef Heyo Kroemer nannte das neue universitäre Herzzentrum im Morgenpost-Interview „eine einmalige Chance für Berlin, die wir unbedingt nutzen sollten“.

