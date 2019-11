Liebigstraße 34: Frauen mit nackten Brüsten stören Prozess

Berlin. Vor dem Landgericht in Berlin-Charlottenburg hat am heutigen Freitag ein turbulenter Prozess um ein symbolträchtiges Haus der linksextremen Szene in Friedrichshain begonnen. Das Gericht muss über eine Räumungsklage gegen die heutigen Bewohner des früher besetzten Hauses in der Liebigstraße 34 entscheiden.

Geklagt hat der Besitzer des Hauses. Der Beginn des Prozesses verzögerte sich allerdings am Morgen um rund eine Stunde, nachdem ein verdächtiger Gegenstand in der Nähe des Gerichts entdeckt worden war. Zudem gab es am Einlass erhöhte Sicherheitsvorkehrungen.

Prozess um Liebigstraße 34: Eine Zuschauerin brach zusammen, zwei weitere entblößten sich

Der Prozesstag verlief turbulent. Kurz nach Beginn musste die Verhandlung unterbrochen und der Saal geräumt werden, weil eine junge Frau im Zuschauerraum aus bisher unbekannten Gründen zusammenbrach und erste Hilfe geleistet wurde. Nach einer halbstündigen Unterbrechung wurde die Verhandlung gegen 10.25 Uhr fortgesetzt, aber kurze Zeit später erneut unterbrochen.

Der Grund waren zwei Zuschauerinnen, die mit nackten Brüsten auf den Klägeranwalt zustürmten. Es kam zu Gerangel und tumultartigen Szenen. Der Saal wurde geräumt. Der Vorsitzende Richter entschied, die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortzusetzen.

Gegen 10.35 Uhr wurde die Verhandlung wieder aufgenommen. Der Anwalt der Beklagten Moritz Heusinger beantragte eine Vertagung, weil seine Mandantinnen, die für das Projekt sprechen, im Vorfeld festgenommen worden waren. Gegen eine Mandantin lag der Verdacht eines Haftbefehls vor, der sich jedoch nicht bestätigte. Während der Festnahme war es jedoch zu Handgreiflichkeiten gekommen, so dass sich die Mandantin in ärztliche Behandlung begeben hatte und laut Heusinger nicht im Gerichtssaal erscheinen konnte. Die andere Mandantin war für die Verhandlung zwar kurz freigelassen worden, kam dann aber wieder in Gewahrsam.

Prozess im Charlottenburg: Landgericht stellt Strafantrag

Der Klägeranwalt beantragte indes, den Prozess wie geplant fortzusetzen. Der Vorsitzende Richter beendete die Verhandlung gegen 10.50 Uhr und kündigte eine Entscheidung im Laufe des Tages an.

Unterdessen stellte das Landgericht Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs, weil einige der Anwesenden sich geweigert hatten, den Saal zu räumen. Daher wurden von allen Anwesenden nach Ende der Verhandlung die Personalien aufgenommen.

Polizeieinsatz am Tegeler Weg: So begann der Prozesstag

Gegen 8 Uhr hatte die Polizei den Tegeler Weg und die Zufahrten über umliegenden Straßen gesperrt. Nach Informationen der Berliner Morgenpost war in unmittelbarer Nähe des Gerichts ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Ob er im Zusammenhang mit den angekündigten Demonstrationen stand, war zunächst nicht bekannt.

Vermummte Bewohner des Hauses Liebigstraße 34 geben eine Pressekonferenz in Berlin-Friedrichshain.

Foto: dpa

Der Gegenstand stellte sich gegen 8.45 Uhr allerdings als ungefährlich heraus. Die rund 50 Demonstranten, die sich zunächst vor dem Hintereingang des Gerichts an der Herschelstraße versammelt hatten, zogen nach Aufhebung der Sperrungen zum Haupteingang am Tegeler Weg, wo sie ihre Kundgebung fortsetzen wollten.

Einsatzkräfte der Polizei hatten ebenfalls Position bezogen. Am Gerichtsgebäude wurde eine Schmiererei in roter Farbe festgestellt. Diese nimmt laut Polizei inhaltlichen Bezug auf die Liebigstraße 34. Polizisten nahmen am Morgen eine Demonstrantin fest, die rote Farbe an den Händen gehabt haben soll.

Das Landgericht wurde beschmiert und offenbar auch mit Farbe beworfen.

Foto: Philipp Siebert

"Anarcha-queer-feministisches Hausprojekt Liebig 34"

Die Bewohner bezeichnen sich als "anarcha-queer-feministisches Hausprojekt Liebig 34". Ende 2018 endete der Pachtvertrag zwischen ihnen und dem Hauseigentümer. Seitdem weigern sich die Bewohner auszuziehen und kündigten Widerstand an. Ob es am Freitag bereits eine Entscheidung des Gerichts gibt, ist offen.

Im Internet waren zuvor Drohungen mit Gewalt verbreitet worden. In der Nacht zu Mittwoch zerstörten Vermummte Fensterscheiben eines Hauses in Karlshorst sowie ein Auto. In dem beschädigten Haus wohnt die Geschäftsführerin einer Hausverwaltungsfirma, die für die Liebigstraße 34 zuständig sein soll. mit dpa