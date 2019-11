Köhler schwimmt deutschen Rekord: Wellbrock siegt

Sarah Köhler freut sich nach ihrem erfolgreichen Schwimm-Einsatz am Beckenrand.

Berlin. Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock und WM-Medaillengewinnerin Sarah Köhler haben bei den deutschen Kurzbahn-Meisterschaften der Schwimmer ihre Ausnahmestellung demonstriert. Die 25-jährige Köhler schlug am Donnerstag in Berlin über 800 Meter nach 8:08,02 Minuten an und verbesserte ihren eigene deutschen Rekord aus dem vergangenen Jahr um mehr als 2,5 Sekunden.

Wellbrock gewann in 14:30,07 Minuten souverän, aber ohne zu glänzen über seine 1500-Meter-Paradestrecke. Der 22-Jährige, der direkt aus einem vierwöchigen Höhentrainingslager kommt, sieht die deutschen Titelkämpfe als Formcheck. Er gewann mit 1,17 Sekunden Vorsprung vor Sven Schwarz. Dritter wurde Ruwen Straub (14:34,05).

Köhler, Weltmeisterin mit der 4 x 1,25 Kilometer Freiwasserstaffel und Silbergewinnerin über 1500 Meter im Becken, siegte mit einem Vorsprung von fast neun Sekunden vor Celine Rieder (8:16,85). Dritte wurde die Meisterin von 2018, Isabel Gose, in 8:17,18 Minuten.