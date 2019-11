Sänger Kelvin Jones liebt Döner

Bad Vilbel. Pop- und Blues-Sänger Kelvin Jones ("Call You Home") mag seine Wahlheimat Deutschland auch aus kulinarischen Gründen. "Döner! Ich bin ein echter Döner-Botschafter für Deutschland. Hier kannst du ihn überall essen", sagte der simbabwisch-britische Künstler dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH, wie dieser am Donnerstag mitteilte. Jones fügte hinzu: "Aber mach bitte nie den Fehler, dir in Großbritannien irgendwo einen Döner zu bestellen. Das wäre ein großer Fehler, den du dein Leben lang bereuen würdest!" Der 24-Jährige war 2016 aus London nach Berlin gezogen.

( dpa )