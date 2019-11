Füchse wollen zum dritten Mal das EHF-Pokal-Finale austragen

Berlin. Handball-Bundesligist Füchse Berlin und der französische Club HBC Nantes wollen das Final-Turnier des EHF-Pokals am 23. und 24. Mai 2020 austragen. Das teilte die Europäische Handball-Föderation (EHF) am Mittwoch auf der Wettbewerbshomepage mit. Sowohl Berlin (2014 und 2015) als auch Nantes (2013 und 2016) waren in der Vergangenheit je zweimal Gastgeber der Veranstaltung. Die Entscheidung will das EHF-Exekutivkomitee vor der Auslosung der Gruppenphase am 28. November fällen.

Am Wochenende stehen die Hinspiele der dritten Qualifikationsrunde auf dem Programm. Die Berliner spielen zunächst am Samstag bei HK Malmö in Schweden. Am selben Tag tritt der SC Magdeburg bei Gornik Zabrze in Polen an, die MT Melsungen empfängt Olympiakos Piräus aus Griechenland. Die Rhein-Neckar Löwen spielen am Sonntag bei SKA Minsk in Weißrussland.

Die Sieger aus Hin- und Rückspiel qualifizieren sich für die Gruppenphase. Der Ausrichter des Final-Turniers kann das anschließende Viertelfinale überspringen, wenn er Gruppensieger wird oder zu den drei besten Gruppenzweiten gehört.