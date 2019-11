Robbenjagd ohne Robben: Eisbärin wird nach Plan beschäftigt

Eisbärin Hertha spielt in ihrem Gehege im Tierpark Berlin im Wasser mit einem Plastikfass.

Berlins Eisbärennachwuchs Hertha wird nach einem Wochenplan beschäftigt. "Maximal abwechslungsreich" sollen ihre Tage sein, wie Tierpark-Mitarbeiterin Florian Sicks vor dem ersten Geburtstag von Hertha am 1. Dezember sagte. "Jetzt spielt sie ganz viel und lernt das Jagdverhalten instinktiv." Hertha geht im Grunde auf Robbenjagd - nur ohne Robben.

"Wir können natürlich kein Lebendfutter verfüttern. Aber der Eisbär liebt es, Beute zu machen, sich auf etwas drauf zu schmeißen, sich anzuschleichen, irgendwo unter die Eisscholle zu tauchen, um auf der anderen Seite wieder hochzuspringen", sagt Sicks. Mit speziellem, besonders stabilem Eisbärenspielzeug aus den USA - Bällen und einer Art Tonne etwa - werde dies bedient.

Beschäftigt werden Hertha und ihre Mutter Tonja zudem mit Gegenständen an Bungeeseilen, an denen sie ziehen können, sowie mit Geruchs-Holzstückchen, die etwa mit Lebertran oder Ölen behandelt wurden. Auch Tonjas Geburtstag steht bevor: Sie wird an diesem Donnerstag zehn Jahre alt. Zu beiden Geburtstagen plant der Tierpark kleine Überraschungen, um den Tieren eine Freude zu bereiten.