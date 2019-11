Berlin Volleys wollen gegen Lüneburg Siegesserie fortsetzen

Cedric Enard, Traier der Berlin Volleys applaudiert am Spielfeldrand.

Berlin. Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys will in der Bundesliga auch nach dem siebten Spieltag ungeschlagen bleiben. "Diese Serie wollen wir unbedingt fortsetzen", sagte Volleys-Trainer Cedric Enard vor dem Heimspiel des Tabellenführers gegen die SVG Lüneburg am Mittwoch (19.30 Uhr).

Der Franzose weiß aber auch: "Dieser Gegner wird uns alles abverlangen." Wieder dabei ist bei den BR Volleys Außenangreifer Cody Kessel nach überstandener Grippe. Der 27-jährige US-Amerikaner war in der vorigen Saison noch einer der Leistungsträger bei den Lüneburgern.

Alle bisherigen acht Bundesliga-Heimspiele gegen Lüneburg haben die BR Volleys gewonnen, während sie auswärts gegen diesen Gegner in sieben Partien fünf Niederlagen einstecken mussten. Die Niedersachsen haben in dieser Saison einen "Stotterstart" hingelegt und von 15 möglichen Punkten erst sieben geholt. "Uns fehlt vielleicht noch ein wenig der Killerinstinkt", analysierte SVG-Libero Tyler Koslowsky auf der Homepage des Vereins.

Bereits eine Woche vor dem Bundesliga-Start waren beide Mannschaften in Hamburg in zwei Testspielen über jeweils vier Sätze aufeinandergetroffen. Beide Partien endeten 2:2, hatten jedoch wenig Aussagekraft. Insbesondere die BR Volleys konnten wegen Spielerabstellungen für Nationalmannschaften nur mit einem Rumpfaufgebot antreten. "Dann fiel auch noch Pierre Pujol wegen einer Viruserkrankung kurzfristig aus, so dass wir uns von Lüneburg einen Zuspieler ausleihen mussten", erinnert sich Manager Kaweh Niroomand.