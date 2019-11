Malchow. Ein Pferd auf Abwegen: Am Montagabend hat die Feuerwehr in Berlin ein Pferd gerettet. Das Tier war im Ortsteil Malchow im Moor versunken und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien, wie die Feuerwehr am Dienstag sagte. Mit viel Aufwand und dem Einsatz eines Krans sei es von Feuerwehrleuten aus dem Moor gezogen worden.

( dpa )