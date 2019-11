Roter Teppich und rote Schleife

Berlin. Im Frühstücksfernsehen hat Jochen Schropp gerade frei. So konnte der Moderator am Montagabend ganz ausgeschlafen in den Abend gehen, um im Theater des Westens die „Künstler gegen Aids“-Gala zugunsten der Berliner Aids-Hilfe zu moderieren. Unterstützung sollte der 40-Jährige dabei von seiner Kollegin Verena Wriedt bekommen. „Trotz Aufklärung und verbesserten medizinischen Möglichkeiten ist die Stigmatisierung der Betroffenen in der Gesellschaft immer noch groß! Wir müssen dafür ein Bewusstsein schaffen und das ändern!“, so die 44-Jährige anlässlich ihrer Premiere als Gastgeberin bei der Charity-Veranstaltung.

Bereits zum 19. Mal wurde an der Kantstraße der rote Teppich für den guten Zweck ausgerollt. Alle Künstler des Abends verzichten traditionell auf ihre Gagen. Mit den Beiträgen der Sponsoren und des Publikums tragen sie dazu bei, dass Betroffenen geholfen werden kann. Die Erlöse der diesjährigen Benefizgala werden für die Begegnungsangebote und den Hilfsfonds für Menschen mit HIV und Aids verwendet.

Andrej Hermlin sorgt für musikalische Begleitung

Die prominenten Gäste, darunter die Schauspielerinnen Barbara Schöne, Angelika Milster und Kollege Pierre Sanoussi-Bliss, die Musiker Romano, Cindy Berger und Tim Fischer erwarteten unter anderem Auftritte von Bandleader Andrej Hermlin mit seinem Swing Dance Orchestra, von Sopranistin Simone Kermes und Soulsängerin Jocelyn B. Smith. Außerdem wollte das Ensemble des Musicals „Mamma Mia“, das aktuell im Theater des Westens gastiert, die Arbeit der Berliner Aids-Hilfe unterstützen. DJ Ades Zabel und DJ PomoZ waren für die Musik bei der After-Show Party im Spiegelsaal gebucht.

Die Schirmherrschaft hatten, wie schon in der vergangenen Jahren, Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit und Sängerin Judy Winter übernommen. Beide dankten der Berliner Aids-Hilfe schon vorab für das Engagement in der Hauptstadt.

Dichtes Netzwerk von Hilfseinrichtungen

„Nicht jeder Mensch in unserer Stadt hat Glück im Leben. Daher ist es gut und beruhigend zugleich, dass es Menschen gibt, die wieder Licht und Wärme sowie Orientierung ins Leben bringen“, so Wowereit und Winter. „Doch nicht nur das. Auch wer ganz weit aus der Mitte der Gesellschaft an den Rand gedrängt wurde – sei es durch den Verlust der Wohnung, des Arbeitsplatzes oder der Gesundheit – hat mit der Beratung und den Angeboten der Beratungsstelle wieder eine Chance, Fuß zu fassen. Hierfür stehen wir und die Berliner Aids-Hilfe. Dies gelingt uns nur mit Ihrer Unterstützung.“

Ein Grußwort wollte auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller an die Gäste richten. „Seit 1985 engagiert sich die Berliner Aids-Hilfe für Menschen mit HIV und Aids. Sie gehört heute nicht nur zu den großen und wichtigen Selbsthilfeorganisationen in unserer Stadt. Ihre Impulse und ihr Einsatz haben auch viel dazu beigetragen, dass Berlin inzwischen über ein dichtes Netzwerk an Einrichtungen verfügt, das Betroffenen vielfältige Hilfen im medizinischen und psychosozialen Bereich bietet“, so Müller vorab.

„Darüber hinaus leistet die Berliner Aids-Hilfe wichtige Arbeit, wenn es darum geht, das Thema HIV/Aids im Fokus der Öffentlichkeit zu halten und der Ausgrenzung und Diskriminierung infizierter beziehungsweise erkrankter Menschen entschlossen entgegenzuwirken.“