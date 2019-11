Männer fahren mit E-Scootern auf Gehweg: Ein Verletzter

Berlin. Ein 82 Jahre alter Fußgänger hat in Berlin-Schöneberg mehreren E-Scootern auf einem Gehweg ausweichen wollen und ist dabei gestürzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlitt der Senior Verletzungen an Hüfte und Handgelenk. Das Fahren von E-Tretrollern ist auf Gehwegen verboten. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 82-Jährige am Sonntagabend auf dem Gehweg der Martin-Luther-Straße unterwegs, wo ihm vier Männer im Alter von 19 und 20 Jahren auf E-Tretrollern entgegenkamen. Nach Zeugenaussagen stürzte der Mann bei dem Versuch, auszuweichen. Ob es auch zu einem Zusammenprall kam, war am Montag noch unklar.

( dpa )