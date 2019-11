Humboldt-Universität trotz Trojaner-Angriffs digital präsent

Die Humboldt-Universität an der Straße Unter den Linden in Berlin. F.

Berlin. Der Computer-Trojaner Emotet hat an der Humboldt-Universität neun von rund 43 000 Accounts infiziert. "Es wurde Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet", teilte ein Sprecher am Montag in Berlin mit. Die Universität sei aber vollkommen handlungs- und funktionsfähig. Das besonders gesicherte Verwaltungsnetz und die zentral betriebenen Systeme des Computer- und Medienservice seien nicht betroffen.

Im September war auch das Kammergericht in Berlin von der Schadsoftware betroffen. Selbst mehr als vier Wochen später konnte die Arbeit dort nur im Notbetrieb verrichtet werden. Nach wie vor ist das Gericht damit beschäftigt, rund 500 neue Computer zu installieren.