Namhafte Unterstützer für ITS-Mobilitätskongress

Hamburg/Berlin. Knapp zwei Jahre vor Beginn des internationalen ITS-Mobilitätskongresses in Hamburg hat die Veranstaltung namhafte Unterstützung bekommen. Unter der Führung von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und VW-Strategiechef Jürgen Rittersberger ist am Montag in Berlin ein 30-köpfiges Gastgeber-Komitee zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Es besteht aus hochrangigen Vertretern der deutschen Automobil-, Luftfahrt- und Logistikwirtschaft, des öffentlichen Verkehrs sowie der Forschung und Verbände. Darunter sind unter anderen Bahn-Chef Richard Lutz, Conti-Vorstandsmitglied Helmut Matschi, der Hamburger Hochbahnchef Henrik Falk und Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos).

Beim ITS Weltkongress 11. bis 15. Oktober 2021 wolle Hamburg die Mobilität der Zukunft zeigen, darunter autonomes Fahren im Straßenverkehr, vernetzte Verkehrssteuerung auf Straße und Schiene und weitere digitale Dienste, "die unsere Mobilität einfacher und komfortabler machen", kündigte Tschentscher an. Das Bundesverkehrsministerium hat der Hansestadt 3,5 Millionen Euro für die Vorbereitung und die Durchführung des Weltkongresses zugesagt, zu dem mehr als 10 000 Teilnehmer erwartet werden.