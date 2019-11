Entschärfung von Weltkriegsbombe verzögert sich

Ein Straßenschild steht in der "Alte Hellersdorfer Straße" im Bezirk Hellersdorf. Fo.

Berlin. Die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Berlin-Hellersdorf verzögert sich. "Zur Zeit benötigen wir viele Krankentransporte für Menschen, die ihre Wohnungen nicht selbstständig verlassen oder nicht selbstständig in eine Unterkunft gehen können", teilte die Polizei am Montagmittag bei Twitter mit. Die Zahl dieser Menschen sei höher als zunächst erwartet und man habe zusätzliche Transportmöglichkeiten organisieren müssen, sagte ein Sprecher. Bisher sei das Gebiet zu 30 bis 50 Prozent evakuiert.

Ursprünglich wollten Kriminaltechniker den 250-Kilo-Sprengkörper gegen Mittag unschädlich machen. Seit dem Morgen waren mehr als 200 Kräfte der Polizei im Einsatz, um die Bewohner im Sperrkreis zum Verlassen ihrer Wohnungen aufzurufen. In dem Bereich leben 13 000 Menschen. Die Bombe war bereits am Donnerstag bei Bauarbeiten auf dem Gelände des Stadtguts Alt-Hellersdorf gefunden worden.