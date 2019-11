Wettbüro in Tegel überfallen

Berlin. Zwei Unbekannte haben unter Androhung von Gewalt ein Wettbüro in Berlin-Tegel überfallen und die Einnahmen des Geschäfts erbeutet. Ein Mitarbeiter des Wettbüros in der Buddestraße wurde am Sonntagabend gegen 23 Uhr plötzlich von einem der Täter mit einem Messer bedroht, als er eine Mülltonne hereinholen wollte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Unbekannte habe den 24-Jährigen zurück ins Geschäft gedrängt, wo den Angaben zufolge der zweite Täter hinzukam und den Angestellten mit einem Schraubendreher bedrohte.

So erbeutete das Duo die Einnahmen des Wettbüros und flüchtete. Über die Höhe der Beute wollte die Polizei keine Angaben machen. Der 24-jährige Mitarbeiter blieb unverletzt.