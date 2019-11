Innensenator: Kennzeichnung kein Nachteil für Polizisten

Ein Beamter der Bereitschaftspolizei trägt eine Kennzeichnung an der Uniform.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat die Namensschilder oder das Tragen individueller Kennzahlen bei Polizisten verteidigt. Die persönliche Kennzeichnung sei bei der Berliner Polizei inzwischen selbstverständlich, sagte Geisel am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Es seien bisher keine Fälle bekannt, in denen Polizisten Probleme oder Nachteile hatten, weil sie mit einem Namensschild bei ihrem Dienst in der Öffentlichkeit auftraten. Es habe auch nicht mehr Anzeigen gegen Polizisten gegeben, sagte Geisel. "Es gibt viele gute Gründe dafür, dass Polizisten auch individuell erkennbar sind."

Seit 2011 müssen Berliner Polizisten Schilder mit ihrem Namen oder einer Nummer tragen. Andere Bundesländer folgten in den vergangenen Jahren dieser Regelung. Gerichte hatten Klagen gegen diese Vorschriften abgewiesen. CDU und AfD sind dagegen, weil Polizisten so zu leicht erkennbar seien und Kriminelle sie im Privatleben bedrohen könnten.