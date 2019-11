Brände Wieder stehen in Berlin Autos in Flammen: Hoher Sachschaden

Berlin. Bei einem Autobrand in Berlin-Steglitz sind vier Fahrzeuge stark beschädigt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, informierten Passanten am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr die Feuerwehr über einen brennenden Wagen auf einem Parkplatz in der Schildhornstraße. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen, die den Porsche nahezu komplett zerstörten und drei weitere Autos, einen Anhänger sowie die Plastikbedeckung eines Brückenpfeilers zum Teil stark beschädigten. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand, die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung. In Berlin werden nachts immer wieder Autos von Unbekannten angezündet und zerstört.