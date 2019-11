Alba verliert Spitzenspiel bei Bayern: Erste Liga-Niederlage

Berlin. Alba Berlin hat das Spitzenspiel in der Basketball-Bundesliga verloren und seine erste nationale Saison-Niederlage kassiert. Am Sonntag unterlagen die Berliner beim Titelverteidiger Bayern München mit 80:84 (38:41). Schon in der vergangenen Saison hatte der Hauptstadtclub alle fünf Meisterschaftsspiele gegen die Bayern verloren. Alba rutschte auf den dritten Tabellenplatz ab. Beste Berliner Werfer waren Rokas Giedraitis mit 17 und Johannes Thiemann mit 16 Punkten.

Die ersten schlechten Nachrichten musste Alba noch vor Spielbeginn verkraften. Neben dem angeschlagenen Marcus Eriksson fielen auch noch Tyler Cavanaugh und Spielmacher Peyton Siva aus. Siva wird mit einem Muskelfaserriss sogar mehrere Wochen pausieren müssen. Trotzdem kamen die Gäste gut ins Spiel. Nach der schnellen 5:2-Führung der Bayern übernahm Alba die Regie. Mit einem 8:0-Lauf gingen die Gäste erstmalig in Führung.

Auch wenn beide Teams nach ihren Euroleague-Auftritten unter der Woche müde wirkten, war Alba dennoch die aktivere Mannschaft. Zu Beginn des zweiten Viertels wurde die Führung sogar erstmalig zweistellig (26:16). Doch anschließend wachten die Bayern auf. Sie trafen nun besser und bei Alba häuften sich die Fehler. Mitte des Abschnittes ging der deutsche Meister wieder in Führung.

Nach dem Seitenwechsel blieb Alba weiter dran. Doch die Chance zum Ausgleich wurde immer wieder vergeben. Die Bayern nutzten das eiskalt aus. Bis Ende des dritten Viertels waren sie auf 62:53 enteilt. Die Alba-Aufholjagd in der Schlussphase kam zu spät.