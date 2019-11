Berliner Verein schützt Schiedsrichter mit Bodyguard

Berlin. Für Tobias Meier war es ein entspannter Arbeitstag. Seit neun Uhr stand der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma am Sonntag auf dem Sportplatz des Friedenauer TSC. Sein Schutzobjekt vom Seitenrand immer im Blick: den Schiedsrichter. „Bis jetzt ist alles ruhig“, lautete sein Zwischenfazit am frühen Nachmittag kurz vor Ende der Kreisliga-A-Partie der zweiten Männermannschaft des Friedenauer TSC gegen das zweite Männerteam der Sportfreunde Charlottenburg-Wilmersdorf. Und doch ist Meiers Einsatz ein Novum: Erstmals setzt mit dem Klub aus Friedenau ein Amateurverein in Berlin Sicherheitspersonal zum Schutz von Schiedsrichtern ein. Grund für die Maßnahme ist die zunehmende Gewalt gegen die Unparteiischen im Berliner Fußball. Vor zwei Wochen hatten deshalb die Referees im Amateurbereich gestreikt. Ab der sechsten Liga fand an jenem Wochenende keine Partie statt.

„Hier ist nie etwas passiert“, sagte Dennis Linke, Sportlicher Leiter und Trainer der ersten Mannschaft beim Landesligisten. „Aber wir wollten ein Zeichen setzen und nicht abwarten, was die anderen machen.“ Auch wenn es bisher keine Vorfälle gegeben habe, solle der Personenschützer helfen, dass dies so bleibe. Am Spieltag begleitet Sicherheitsmitarbeiter Meier daher nun die Schiedsrichter von der Kabine zum Spielfeld. Auch in der Pause und nach dem Spiel steht er den Referees zur Seite. Am Sonntag wird sein Eingreifen nicht nötig. Die Stimmung auf dem Sportplatz Wiesbadener Straße ist entspannt, rund 50 Zuschauer verfolgen die Partien in Ruhe von der Seitenlinie. Auch auf dem Platz wird es nicht aggressiv.

„Absolut unnötig“, nannte Schiedsrichter Sebastian Buchholz den Schutzmann an seiner Seite in Friedenau vor diesem Hintergrund, die Mannschaften hätten sich super benommen. Er selbst sei noch nie tätlich angegriffen worden. „Es hat aber mal ein Spieler hinter dem Tor gestanden und gedroht, ,Ich warte hier auf dich’.“ Bei einem Großteil der Mannschaften in Berlin fühle er sich als Unparteiischer sicher, erklärte Buchholz. „Wenn ich einen Sicherheitsdienst bräuchte, würde ich es nicht mehr machen.“ Dass im Berliner Fußball eine Situation entstehe, in der dieser Einsatz dennoch notwendig würde, nannte er absurd. „Es passiert immer mehr in Berlin, das ist teilweise erschreckend.“ Er glaube, dass etwas gegen Gewalt getan werden müsse. Statt an Sicherheitspersonal denkt Buchholz jedoch eher an härtere Strafen für die Täter, sowie verpflichtende Antiaggressionstrainings. Dass nun mehr über die Situation der Referees gesprochen werde, sei gut. Gerade in den unteren Ligen ohne Linienrichter sei die Situation unangenehm: „Alleine als Schiedsrichter ist es immer beschissen.“

Die Gewalt-Debatte im Amateurfußball hält zwei Wochen nach dem Schiedsrichterstreik an. „Grundsätzlich finden wir es gut, wenn sich Vereine mit dem Thema Sicherheit im Amateurfußball beschäftigen“, sagte Vera Krings, Sprecherin des Berliner Fußballverbands (BFV). Dies sollte jedoch das letzte Mittel sein. Der am kommenden Sonnabend tagende Verbandstag wird sich auf Antrag trotzdem der Frage widmen, ob Sicherheitspersonal für die Vereine verpflichtend werden soll. Dennis Linke vom Friedenauer TSC hält die bis Jahresende angekündigte Maßnahme weiter für sinnvoll. Gerade im Jugendbereich könne es jungen Schiedsrichtern helfen, sicherer Entscheidungen zu treffen.

