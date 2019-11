Klimaprotest in Berlin: Klimaschützer blockieren Flughafen Tegel - Polizei vor Ort

Berlin. Wegen der klimaschädlichen Folgen des Fliegens haben Umweltaktivisten am Sonntag eine Blockade am Flughafen Tegel aufgebaut. "Die Blockade steht!", twitterte die Aktionsgruppe "Am Boden bleiben" am Morgen und zeigte Bilder von Transparenten und Menschen, die sitzend die Gänge blockieren.

Ein Banner über der Tafel mit den Abflugzeiten ist mit dem Slogan "Cancelled due to climate crisis" beschriftet. Auf einem anderen Transparent ist zu lesen: "Flugindustrie blockieren - Klimagerechtigkeit jetzt."

Klimaprotest am Flughafen Tegel: Polizei war vorbereitet

Die Berliner Polizei und die Flughafenbetreiber waren auf die Blockade vorbereitet. Schon vorab hatten die Umweltaktivisten erklärt, am Sonntag an Flughäfen in Berlin Blockaden aufbauen zu wollen, ohne die genaue Zeit und den genauen Ort mitzuteilen.

Am Sonntagmorgen twitterten Aktivisten, dass die Polizei rund um den Flughafen Tegel die Straßen abgesperrt habe. Es sehe nach Hundertschaften aus, die rings um den Flughafen jegliche Proteste verhindern sollten. Die Polizei ließe nur Menschen mit Flugtickets zum Flughafen Tegel vor.

Es sieht nach einigen Hundertschaften aus, die rings um den Flughafen Berlin-Tegel jegliche Proteste verhindern sollen @ambodenbleiben pic.twitter.com/XLDqyzN4Zj — Erik Peter (@retep_kire) November 10, 2019

Die Umweltschützer haben auf ihre Webseite zehn Forderungen gestellt. Unter anderem wollen sie den Flugverkehr reduzieren und den Zugverkehr fördern. Mit der Blockade soll den Forderungen Nachdruck verliehen werden: "Wir glauben fest daran, dass wir einen Schritt weiter gehen müssen, um die notwendigen Veränderungen hin zu einer klimagerechten Lebensweise herbeizuführen."

Blockade eines Berliner Flughafens: Mehr Schienenverbindungen statt Flüge

Die Berliner Flughäfen zeigen sich offen für Veränderung. "Fliegen an sich ist kein Selbstzweck", sagte Tolksdorf. Am Beispiel der Strecke zwischen Berlin und Nürnberg sei zu sehen, dass attraktive Bahnverbindungen Inlandsflüge auch ersetzen könnten.

Von deutschen Flughäfen starteten im ersten Halbjahr dieses Jahres so viele Passagiere wie noch nie in diesem Zeitraum: Fast 58,9 Millionen Passagiere reisten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes von den 24 deutschen Hauptverkehrsflughäfen ab. Das waren 4,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Das Umweltbundesamt hatte kürzlich ein Konzept zum nachhaltigen Fliegen vorgestellt. Laut Präsidentin Maria Krautzberger sieht es vor, Schienenverbindungen zwischen den Ballungszentren bis 2030 so zu verbessern, dass diese innerhalb von vier Stunden erreichbar seien und Flüge überflüssig würden. Ein erster Schritt, um Umweltauswirkungen des Fliegens zu senken, sei zudem die Anpassung der Steuerbeiträge beim Fliegen an Bahn und Auto.