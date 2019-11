Netzhoppers verlieren gegen Friedrichshafen

Bestensee. Die Netzhoppers KW-Bestensee haben in der Volleyball-Bundesliga Rekordmeister VfB Friedrichshafen einen engagierten Kampf geliefert, verloren am Ende aber mit 1:3 (25:22, 18:25, 24:26, 20:25). Das Team von Trainer Mirko Culic überraschte den Favoriten am Samstag in eigener Halle mit einem starken ersten Durchgang. Dabei trotzten die Netzhoppers auch den Personalproblemen. Uchenna Ofoha war rechtzeitig für einen Einsatz von Beginn an fit geworden, Casey Schouten kam später in die Partie.

Da sich Friedrichshafen steigerte und auch im Endspurt des vierten Satzes die besseren Nerven bewies, gingen die Gastgeber ohne Punkt aus der Partie. In den bisherigen fünf Bundesligaspielen gelang den Netzhoppers erst ein Sieg mit 3:1 gegen Aufsteiger Eltmann. Als nächste Aufgabe wartet nun bereits am Mittwoch das Gastspiel bei den United Volleys Frankfurt.