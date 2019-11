Konzert: Karat live in Berlin 2019 – Das müssen Sie wissen

Die Band Karat spielt am 16. November in Berlin

Die Band Karat spielt am 16. November ein Akustikkonzert im Berliner Admiralspalast. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Admiralspalast Das müssen Sie zum Karat-Konzert in Berlin wissen

Karat ist zurück: Die Kultband kommt im Rahmen ihrer Akustiktour am 16. November für ein ganz spezielles Konzert nach Berlin. Im Gepäck haben Claudius Dreilich und Co. für ihre Berliner Fans eine Auswahl ihrer alten Karat-Hits sowie einige neue Songs. Der Clou: Die Band wird unvergessene Lieder wie „Über sieben Brücken“, „Albatros“, „Schwanenkönig“ oder „Der blaue Planet“ in purer Instrumentierung präsentieren. Fans der Edelrocker dürfen sich auf ein ganz besonderes Unplugged-Konzert freuen.

Wo wird Karat mit seiner Band auftreten?

Das Konzert findet im Admiralspalast (Friedrichstraße 101, 10117 Berlin) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (16. November) um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Gibt es noch Tickets?

Ja, für das Berlin-Konzert von Karat gibt es Tickets. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer also noch Tickets ergattern möchte, sollte sich beeilen. Karten können ab 35,50 Euro (zzgl. Gebühren) online auf der Internetseite der Veranstalter vorbestellt werden.

Wie komme ich zum Admiralspalast?

Der Admiralspalast befindet sich zentral an der Friedrichstraße 101 und ist mit S- und U-Bahnen (S1, S2, S5, S25, U6) gut zu erreichen. Die Haltestellen befinden sich rund 50 Meter vom Admiralspalast entfernt am Bahnhof Friedrichstraße. Die Tramverbindungen M1 und 12 sowie die Buslinien 147 und N6 halten praktisch direkt vor der Pforte in der Friedrichstraße.

Anfahrt mit dem PKW: Von Norden: A24 Richtung Berlin / E26/A10 Richtung Berlin Zentrum Von Süden: A9 Richtung Berlin / A10 Richtung Berlin Zentrum. Es stehen keine kostenfreien Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Ein Parkhaus befindet sich in der Dorotheenstraße 30 (10117 Berlin).

Karat live in Berlin 2019, Sonnabend, 16. November 2019, Einlass 19.00 Uhr, Konzertbeginn 20.00 Uhr, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin-Mitte