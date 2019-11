Schlagernacht des Jahres 2019 in Berlin - Das müssen Sie wissen

Sänger Tim Wilhelm der Band Münchener Freiheit: Die Band und viele weitere Stars treten am Sonnabend in Berlin bei der Schlagernacht des Jahres auf

Am 16. November können Schlagerfans ihre Idole in Berlin feiern. Alle wichtigen Infos zur Schlagernacht des Jahres 2019: Programm, Anfahrt & Tickets.

„Ich war noch niemals in New York“: Aber bitte mit Schmackes

Vicky Leandros, Howard Carpendale, Michelle und viele andere Schlagerstars live: Zur sechsstündiges Schlagernacht des Jahres 2019 im November kommen einige der größten Schlagerstars nach Berlin. Ein auserlesenes Line-Up lädt zum ausgelassen Feiern ein. Die erfolgreichste Veranstaltungsreihe des deutschen Schlagers entflammt jedes Jahr die Herzen aller Schlagerfans aufs Neue. Hier die wichtigsten Infos zur Schlager-Party:

Wann und wo findet die Schlagernacht des Jahres 2019 statt?

Die Schlagernacht des Jahres findet an einem Sonnabend (16. November) statt, so dass einer unbeschwerten und ausgelassenen Partynacht nichts im Wege steht. Los geht es um 16 Uhr mit dem Einlass, gegen 18 Uhr beginnt die Show. Die Schlagerstars treten an diesem Datum in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) auf.

Gibt es noch Tickets für die Schlagernacht des Jahres 2019?

Ja, für die Schlager-Veranstaltung in der Mercedes-Benz Arena gibt es noch Karten. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer also noch Tickets ergattern möchte, sollte sich beeilen. Karten können ab 69 Euro (zzgl. Gebühren) online auf der Internetseite der Veranstalter vorbestellt werden.

Welche Künstler treten bei der Schlagernacht des Jahres 2019 auf?

Bei der Schlagernacht des Jahres 2019 können sich Schlagerfans auf Liveauftritte zahlreicher Schlagergrößen freuen: Howard Carpendale, Matthias Reim, Jürgen Drews und Michelle haben zugesagt, Bands wie die Münchener Freiheit, Feuerherz, Fantasy und Voxxclub werden spielen. Außerdem haben sich unter anderem Stars wie Kerstin Ott, Vicky Leandros, Sonia Liebing und die Sängerin Sotiria angekündigt.

Die Sängerin Michelle ist mit dabei

Foto: Andreas Lander / picture alliance

Was können Fans von der Schlager-Veranstaltung erwarten?

Besucher der Schlagernacht des Jahres 2019 können sich auf eine sechsstündige Schlager-Feier mit vielen Schlagergrößen in der Mercedes-Benz Arena. Mitreißende Hits und gefühlvolle Schlager runden das Live-Programm ab und lassen Schlagerherzen höher schlagen.

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) weist darauf hin, dass im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet werde.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.