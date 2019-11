„In Berlin gibt es Platz für Tausende weitere E-Fahrzeuge“

Jashar Seyfi, Chef von Lime in Deutschland glaubt an weiteres Potenzial von E-Scootern.

Berlin. Auf den Straßen Berlins dominieren die E-Scooter eines Anbieters deutlich: Lime. Das Unternehmen gilt als größter Dienst in der Hauptstadt. Im Interview spricht Deutschland-Chef Jashar Seyfi über das Abstellproblem für die Tretroller und wieso es in Zukunft noch viel mehr Fahrzeuge werden könnten.

Berliner Morgenpost: Herr Seyfi, wie viele E-Scooter haben Sie in Berlin auf der Straße?

Jashar Seyfi: Genaue Zahlen nennen wir nicht. Aber wir haben die Anzahl seit Marktbeginn deutlich ausgeweitet. Mittlerweile sind es einige Tausend Stück. Das Angebot an Leihrädern haben wir im Gegenzug zurückgefahren. Wir sehen, dass die Nachfrage nach E-Scootern sehr viel höher ist, da wollen wir das anbieten, was die Nutzer am ehesten möchten. E-Bikes bleiben aber weiterhin ein wichtiger Bestandteil unseres Angebots, auch deswegen, weil unsere Kunden damit längere Strecken mühelos zurücklegen können.

Im Sommer waren die Roller ein ziemlicher Hype. Jetzt scheint das Interesse der Nutzer verflogen zu sein.

Der Hype hat sicherlich dazu geführt, dass der eine oder andere vor allem aus Neugier mal auf einen E-Scooter gestiegen ist. Wir glauben, dass sich das in der nächsten Saison etwas normalisieren wird, aber die Nachfrage wird sicherlich noch weiter steigen. Unser Ziel ist es, ein Angebot zu entwickeln, das eine breite Masse erreicht. Schon nach vier Monaten hat sich unser Nutzungsfall deutlich geändert. Zuerst waren es vor allem Touristen, die unseren Dienst nutzten. Jetzt sind es viel mehr Berliner, und die Roller werden auch stärker zu Pendlerzeiten und in den Außenbezirken genutzt. Besonders im Pendelverkehr können wir uns noch um einiges stärker positionieren. Wenn die E-Scooter an neuralgischen ÖPNV-Punkten stehen, dann macht das auch den Umstieg zwischen E-Scooter und Bahn für die Kunden attraktiver. Viele Berliner müssen mit der Zeit noch für sich herausfinden, wie sie es am besten nutzen können. Ich glaube, dass da sehr viel Potenzial besteht.

Damit sie für Pendler sinnvoll sind, müssten mehr davon am Stadtrand stehen. Noch sind die Roller fast nur im Zentrum unterwegs.

Als wir Mitte Juni gestartet sind, haben wir uns wegen der zunächst geringen Flotte auf die Innenstadt konzentriert. Unser Angebot geht aber heute schon weit über den Innenstadtring hinaus, zum Beispiel in Lichtenberg und Teilen von Steglitz. Und wir sind daran interessiert, am Stadtrand auszubauen. Wir möchten unser Geschäftsgebiet sukzessive erweitern. Aber wir können jetzt nicht das Geschäftsgebiet auf einen Schlag verdoppeln.

Viele Berliner regen sich über im Weg liegende E-Scooter auf den Bürgersteigen auf.

Ich kann die Kritik ein Stückweit nachvollziehen. Teilweise besteht nicht die Möglichkeit, sie vernünftig abzustellen. Nach einer ADAC-Studie sind jedoch 98 Prozent der E-Scooter richtig abgestellt und stören nicht. Bei den verbliebenen zwei Prozent müssen wir besser werden. Es wird immer Menschen geben, die ihre E-Scooter nicht vernünftig parken, da müssen wir jeweils schnell gegensteuern. Aber auch beim Thema Infrastruktur muss noch viel passieren.

Im August wurde beschlossen, Abstellflächen für E-Scooter und Leihräder zu schaffen.

Solche Abstellpunkte begrüße ich sehr und bin gespannt, ob Berlin es schafft, das umzusetzen. Wir bieten den Bezirksbürgermeistern unsere Daten an, damit sie wissen, wo die Abstellflächen entstehen sollten. Seit dem Treffen im August ist bisher jedoch niemand auf uns zugekommen. Der BerlKönig hat gegenwärtig etwa 5000 virtuelle Haltestellen. Das gibt einen groben Überblick, was auch für uns nötig ist. Man kann nicht nur 100 Stellplätze schaffen und dann das Freefloating verbieten. Es ist gerade dieses Konzept, das die Dienste so attraktiv macht.

Am Ende soll es für weniger E-Scooter und Leihräder Abstellplätze geben, als heute unterwegs sind. Lohnt sich das Geschäft dann noch?

Wie sich ein einzelner Nutzer am Ende verhält, können wir nicht kontrollieren oder beeinflussen. Anstatt verpflichtender Abstellpunkte brauchen wir überhaupt erst einmal Parkplätze für E-Scooter. Wir können uns nicht über falsch geparkte Scooter beschweren, wenn den Leuten keine Alternative angeboten wird. Diese Parkplätze, vor allem an Knotenpunkten wie dem Alexanderplatz oder dem Brandenburger Tor, werden zukünftig die Situation merklich entspannen. Ich kann natürlich heute schwer abschätzen, welche Anzahl davon am Ende auf Lime entfallen wird und was auf die Konkurrenz. Die Frage ist sicherlich, wie wird sich der Markt entwickeln und konsolidieren?

Wie sehen Sie die Zukunft des Markts in Berlin?

Der Kuchen ist noch lange nicht so groß, wie er mal sein wird. Da gibt es noch viele Möglichkeiten für uns und unsere Konkurrenten zu wachsen. Wir hatten in Berlin schon nach 80 Tagen eine Million Fahrten. Auf keinem anderen Markt von Lime weltweit wurde diese Marke so schnell geknackt. In Berlin können wir noch viel schaffen. Wir haben sehr ambitionierte Ziele für nächstes Jahr.

Was planen Sie?

Man darf den Markt nicht nur als E-Scooter-Markt betrachten. Es geht insgesamt um die Mobilität in urbanen Räumen, da wird sich noch viel verändern. E-Scooter sind erst der Anfang. Aktuell stehen etwa 10.000 E-Scooter rund 1,2 Millionen Autos gegenüber. Aber ich sehe nicht ein, dass überall Autos stehen, da gibt es viele Optimierungsmöglichkeiten. Ich schätze, in Berlin ist Platz für Tausende weiterer Elektrokleinfahrzeuge, die statt Autos unterwegs sein könnten – das Potenzial ist da.