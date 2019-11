Verkehr in Berlin E-Scooter werden in Berlin zum rollenden Problem

Berlin. Sollten Zweifel bestehen, ob E-Scooter vor allem von Touristen genutzt werden, ein Spaziergang Unter den Linden räumt sie aus: Rund um den Eingang zu Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett stehen auf engstem Raum 140 Tretroller. Kreuz und quer geparkt, übereinandergestapelt und -geworfen. Ein bunter Lenkstangenwald mit Fabrikaten aller Anbieter. Was nicht zu sehen ist: eine einzige Person, die an einem regnerischen Novembertag damit fährt.

Die erste Saison mit E-Scootern auf Berlins Straßen geht mit dem nasskalten Herbst- und Winterwetter zu Ende. Das grundsätzliche Problem verschwindet jedoch nicht. Mittlerweile stehen rund 15.000 E-Scooter von sechs Anbietern auf Berlins Gehwegen, sagt die Senatsverkehrsverwaltung. Schon hätten sich vier weitere Unternehmen angekündigt, bald ihre Fahrzeuge in der Hauptstadt aufzustellen. Zwischen der Vielzahl von Anbietern ist ein harter Wettkampf entbrannt. Wer am Ende überlebt, ist offen. Genauso unklar scheint, ob die Angebote langfristig rentabel sein können.

Gleichzeitig haben E-Scooter den Verteilungskampf um die knappen Straßenflächen weiter verschärft. Schon vorher stritten Fußgänger, Rad- und Autofahrer, wem welcher Raum zustehen sollte. Tretroller machen die Diskussion noch schwieriger. Zumal ab dem Frühjahr Tausende Verkehrsflächen als Abstellflächen für E-Scooter und Leihräder reserviert werden sollen. Doch noch ist manche strittige Frage zwischen Bezirken und der Senatsverwaltung ungelöst.

Innig verkeilt: Scooter und Leihrad an der Oberbaumbrücke.

Foto: DAVIDS/Frank Lehmann

Als E-Scooter im Juni in Deutschland zugelassen wurden, standen quasi über Nacht Tausende Roller auf den Berliner Straßen – und lösten eine Welle der Empörung aus. Die Fahrzeuge lägen als Stolperfallen auf den Gehwegen, wüteten die einen, über mit den Elektrovehikeln über Bürgersteige brausende Jugendliche klagten die anderen. Der große Furor der ersten Wochen ist mittlerweile verflogen. Viele haben sich an den Anblick gewöhnt wie zuvor schon bei den Leihrädern. Gerade in den Wohnkiezen parken eher nur einzelne der elektrischen Kleinstfahrzeuge. Dass trotzdem nicht alles gut ist, zeigt die Situation im Zentrum, wo sich Unter den Linden oder auf der Museumsinsel unzählige Leihfahrzeuge zwischen historischen Prachtbauten drängen.

Es sind solche Bilder, die Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) seit Monaten erzürnen. Er will ausleihbare Roller und Mieträder stärker beschränken. Auch auf seine Initiative geht zurück, dass die Fahrzeuge seit einem E-Scooter-Gipfel bei der Senatsverkehrsverwaltung im August am Brandenburger Tor und am Holocaust-Mahnmal verboten sind. Von Dassel hat angekündigt, die Elektrokleinfahrzeuge und Leihräder auch auf dem Bebelplatz, im Nikolaiviertel und an weiteren Orten in der historischen Mitte zu verbieten. In allen Grünflächen sind sie ohnehin nicht erlaubt. Das Problem verlagert sich dadurch aktuell jedoch nur. Statt auf dem Pariser Platz, stapeln sich die Gefährte nun eben 50 Meter weiter Unter den Linden. Dieser Wildwuchs hält seit dem Sommer an. Auch weil die von Regine Günther (Grüne) geführte Senatsverkehrsverwaltung zwar Abstellflächen für E-Scooter angekündigt hat, eine Umsetzung jedoch erst zum Frühjahr plant.

Kommentar: Rollerflut in Berlin gehört eingedämmt

Tausende Abstellflächen sollen auf Parkplätzen entstehen

Fertig ist inzwischen die Anordnung der Verkehrslenkung, wie die Abstellflächen Aussehen sollen: Zwischen einem und fünf bisherige Autoparkplätze können demnach zu einem Parkraum für E-Scooter und Leihräder zusammengefasst werden. Rundherum aufgestellte Barken sollen Autofahrern das Parken unmöglich machen. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese (Grüne). Nun liege es an den Bezirken, die Flächen auszuwählen und anzuordnen.

Ungewollt: zwei umgestürzte E-Scooter auf dem Breitscheidplatz an der Tauentzien­straße.

Foto: Philipp Siebert

Hier hakt es noch. Mittes Bürgermeister von Dassel hat zwar im Oktober angekündigt, etwa 1000 Abstellflächen in seinem Bezirk zu schaffen. Wo, ist jedoch unklar. Ähnlich ist die Lage im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Hier sollen ebenfalls etliche Autoparkplätze künftig Tretrollern vorbehalten sein. Es stelle sich „schwierig“ dar, eine Zahl von Abstellflächen festzulegen, die dem tatsächlichen Bedarf im Frühjahr entsprechen werde, erklärt Straßen- und Grünflächenamtsleiter Felix Weisbrich. Noch sei nicht absehbar, wie hoch die Nachfrage und das Angebot von E-Scootern in ein paar Monaten sein wird. Die Flächen müssten ausreichend sein, sagt auch von Dassel. Nur dann könnten jene Tretroller und Räder, die immer noch auf Bürgersteigen parkten, als Sondernutzung gelten, für die dann Gebühren fällig würden. Von Dassel verfolgt ein klares Ziel: „Auf jeden Fall wird und muss es zu einer deutlichen Reduktion der Leihfahrräder und Leihscooter kommen.“ In der Senatsverkehrsverwaltung will man so weit derzeit nicht gehen. „Wir sehen die Notwendigkeit zur Begrenzung im Moment noch nicht“, sagt Staatssekretär Streese. Wichtiger sei, das Angebot sinnvoll zu steuern.

Interview mit Chef von E-Scooter-Anbieter Lime: „In Berlin gibt es Platz für Tausende weitere E-Fahrzeuge“

Dabei drängt sich eine andere Frage auf. Sollte eine Stadt ihren knappen öffentlichen Raum kommerziellen Anbietern einfach kostenfrei zur Verfügung stellen? Von Dassel sieht hier „das Hauptproblem“. Der Bezirksbürgermeister hat von Beginn an gefordert, die Leihgeräte zu einer Sondernutzung des Straßenlands zu erklären – und dafür Gebühren zu verlangen.

Beweisfoto: E-Scooter im Passbild-Automaten, aufgenommen am YAAM an der Schillingbrücke.

Foto: Nejezchleba

Wie das geht, zeigt Bremen. In der Hansestadt dürfen Anbieter maximal 500 elektrische Tretroller nur unter strengen Auflagen und gegen Gebühr aufstellen. „Die Verleiher gehen einer wirtschaftlichen Tätigkeit im Straßenraum nach“, sagt Gunnar Polzin, Leiter der Verkehrsabteilung der Stadt. Jeder Imbissstand müsse auch eine Sondernutzungserlaubnis haben. „Von daher ist das für uns eindeutig.“ Bisher ist die Stadt mit ihrer Linie zufrieden. Zwar gibt es noch keinen E-Scooter-Anbieter in Bremen. Gleich drei haben sich jedoch trotz der Regeln für die kommenden Monate angekündigt. Auch rechtlich würden sich die Unternehmen nicht dagegen wehren, sagt Polzin: „Die Sondernutzung wird durch die Anbieter nicht infrage gestellt.“ Der Erfolg des Bremer Modells wird auch in anderen Großstädten gesehen. Im Frühjahr will die Stadt Leipzig dem Weg der Hansestadt folgen. Dass Berlin die Maßnahme ausschließt, kann Polzin hingegen nicht nachvollziehen. „Wenn eine Stadt so geflutet wird wie Berlin, braucht man zusätzliches Überwachungspersonal.“ Ohne Gebühr für die Sondernutzung entständen sonst „auf städtischer Seite nur zusätzliche Kosten, um das zu kontrollieren“.



Trotz der Erfolge, die Berliner Senatsverkehrsverwaltung will den Bremer Weg nicht ausprobieren. „Unsere juristische Einschätzung ist, dass es nicht dem Bundesrecht entspräche, wenn man Sondernutzungsgebühren für das Parken auf dafür ausgewiesenen Parkflächen auf der Straße erhebt“, erklärt Staatssekretär Ingmar Streese.

Der Berliner Leihroller-Markt ist hart umkämpft

Luftnummer: abgelegtes Leihrad, Admiralbrücke in Kreuzkölln.Nina Kugler

Foto: Nina Kugler

Oder regelt am Ende der Markt alles von selbst, wenn die Politik nicht eingreift? Schon jetzt steigt bei Regen und Kälte kaum noch jemand auf einen Tretroller. „Im Winter geht die Nachfrage zurück, das steht völlig außer Frage“, sagt Jashar Seyfi, Deutschland-Chef des Berliner Marktführers Lime. Die Nutzung sei aber immer noch interessant. „Uns war bewusst, dass die Umsätze in den kalten Monaten zurückgehen werden“, erklärt auch Julian Blessin, Mitgründer von TIER. Davor sei ihm jedoch nicht bange, der Berliner Markt habe sich „wahnsinnig positiv entwickelt“. Dennoch: Eine „gewisse Bereinigung“ werde einsetzen. Am Ende sieht Blessin Platz für drei bis vier Marktteilnehmer. Man könne davon ausgehen, „dass es zu einer Konsolidierung kommen wird“, heißt es auch vom Konkurrenten Circ.

„Wir gehen stark davon aus, dass die ersten Anbieter bald aufgeben“, sagt Friedemann Brockmeyer vom Beratungsunternehmen Civity. Weitere Unternehmen werden den Markteintritt noch versuchen, dabei gehe die Auslastung der Roller schon jetzt stark zurück. Civity hat die zugänglichen Daten mehrerer Anbieter in Deutschland ausgewertet, zuletzt Ende September. Pro Tag würden die Tretroller in Berlin demnach keine dreimal ausgeliehen. Einer der niedrigsten Werte in Deutschland und wohl aufgrund der hohen Anzahl. Zu wenige Fälle jedenfalls, um rentabel zu sein, glaubt Brockmeyer. „Wir spüren in Berlin eine Übersättigung.“ Der Mobilitätswende diene das Angebot dennoch nicht, glaubt der Berater. „Es ist halt ein Spielzeug“, meint Brockmeyer, „kein ernsthaftes Verkehrsmittel“.