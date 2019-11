Grünen-Parteitag stimmt für Kenia-Koalition in Brandenburg

Bernau. Der Sonderparteitag der Brandenburger Grünen hat mit großer Mehrheit für die geplante Regierungskoalition mit der SPD und der CDU gestimmt. Für den Leitantrag des Vorstands zur Annahme des Koalitionsvertrags stimmten am Samstag in Bernau (Barnim) 79 der 97 Delegierten. Das waren 81,4 Prozent Ja-Stimmen. Damit ist bei den Grünen aber noch nicht über die Annahme des Koalitionsvertrags entschieden. Die endgültige Entscheidung treffen die knapp 2000 Mitglieder in einer Urwahl bis zum kommenden Samstag. Das Ergebnis der Urwahl soll am 18. November verkündet werden.

( dpa )