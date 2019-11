Vermisste Patientin vermutlich tot

Treuenbrietzen. Eine seit Sonntag vermisste Patientin aus einer Fachklinik im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist vermutlich tot. Eine Radfahrerin entdeckte bei Treuenbrietzen in einem Grünstreifen an der Bundesstraße 102 eine nicht mehr ansprechbare Frau, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Alarmierte Retter stellten am Donnerstagmittag ihren Tod fest. Die Frau trug demnach keine Ausweisdokumente bei sich. Eine erste Ermittlung ihrer Identität ergab - vorbehaltlich einer DNA-Analyse - starke Hinweise darauf, dass es sich um die vermisste 36-Jährige aus der Fachklinik handelt.

Laut Polizei gab es bisher keine Hinweise auf Fremdeinwirkungen und auch keine sichtbaren Verletzungen an der Leiche. Die Staatsanwaltschaft prüfe eine Obduktion.

Nach der vermissten Patientin war mit Polizeihunden gesucht worden. Aufgrund welcher gesundheitlichen Probleme sie in der Klinik gewesen war, ließ die Polizei offen.