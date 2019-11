Prozess: Ex-Landtagsabgeordneter Krause freigesprochen

Torsten Krause kommt zu einem Prozess in den Gerichtssaal.

Potsdam. Im Prozess gegen den ehemaligen Landtagsabgeordneten Torsten Krause (Linke) wegen Fahrtkostenbetrugs hat das Amtsgericht Potsdam den 38-Jährigen freigesprochen. Es sei nicht zweifelsfrei festzustellen gewesen, dass sich Krause mit einer bewusst falschen Angabe seines Wohnorts in Lychen (Uckermark) Fahrtkostenpauschalen von der Landtagsverwaltung erschlichen habe, erklärte die Vorsitzende Richterin Christine Rühl am Freitag in ihrer Urteilsbegründung. "Daher gilt: Im Zweifel für den Angeklagten."

Die Anklage hatte Krause vorgeworfen, dass er von 2005 bis 2012 beim Landtag Lychen als Wohnort vorgetäuscht habe, obwohl er tatsächlich in Potsdam und Berlin gelebt habe. Damit habe er sich monatlich rund 1000 Euro und insgesamt rund 72 000 Euro erschwindelt, so die Anklage. Die Staatsanwältin erklärte nach dem Urteil, sie werde eine Berufung prüfen.