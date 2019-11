Berlin. In Berlin-Kreuzberg haben Unbekannte eine Werbeagentur attackiert, die unter anderem Werbung für die Bundeswehr macht. Sie sprühten in der Nacht zum Donnerstag mit roter Farbe "No War" auf die Hauswand der Agentur und beschädigten Fenster, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auf dem linksextremen Internetportal "indymedia" wurde ein Bekennerschreiben veröffentlicht, dessen Authentizität die Polizei nun prüft.

( dpa )