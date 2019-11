Plädoyers im Prozess gegen Ex-Landtagsabgeordneten erwartet

Potsdam. Im Betrugsprozess gegen den ehemaligen Landtagsabgeordneten Torsten Krause (Linke) werden heute die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. Davor sollen allerdings noch Zeugen gehört werden, darunter ein Mitarbeiter der Landtagsverwaltung. Krause hatte im Prozess die Vorwürfe der Anklage bestritten, er habe sich durch die falsche Angabe eines Wohnsitzes in Lychen (Uckermark) insgesamt 72 000 Euro Fahrtkostenpauschale von der Landtagsverwaltung erschlichen.

Die Staatsanwaltschaft wirft Krause vor, er habe zwischen 2005 und 2012 tatsächlich nicht in Lychen, sondern in Berlin und Potsdam gewohnt. Dagegen erklärte der heute 38-Jährige, er habe in dem Zeitraum tatsächlich in Lychen gewohnt, da er in der Uckermark auch ein Kreistagsmandat gehabt habe.