Tegel: Mit „Escape-Room“ - Bundespolizei wirbt für Nachwuchs

Ungewöhnliche Aktion: Mit einem mobilen „Escape-Room“ will die Bundespolizei am Sonnabend in Berlin Nachwuchs anwerben.

Ein verschlossener Koffer und eine Säurekapsel, die entschärft werden muss, warten im mobilen „Escape-Room“ der Bundespolizei auf Rätsellöser. Am kommenden Sonnabend will die Behörde mit dem Spiel in Berlin-Tegel um Nachwuchs werben, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Hast du das Zeug zum Bundespolizisten? 🧐



Ermittle wie ein Bundespolizist in unserem Escape-Room - kostenfrei und ohne Voranmeldung!



Wo? 📍 Hallen am Borsigturm, Berlin

Wann? 🗓️ 09.11.2019

🕙 10 - 18 Uhr



Weitere Infos erhältst Du hier 🌐 https://t.co/UWQiVEdq2q pic.twitter.com/4l55bIFDlc — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) November 7, 2019

Knifflige Rätsel unter Zeitdruck sollen den Arbeitsalltag der Bundespolizei simulieren. Zudem sollen Bundespolizisten Interessierten von ihrer Arbeit berichten und Einstellungsberater für Karrierefragen vor Ort sein. Der Escape-Room wird am Einkaufszentrum „Hallen am Borsigturm“ aufgestellt.

Mehr über die Aktion der Bundespolizei erfahren Sie hier.