Berliner Schulen können Geld aus Digitalpakt jetzt abrufen

Berlin. Rund neun Monate nach der Verständigung von Bund und Ländern auf einen Digitalpakt für die Schulen kann in Berlin das erste Geld fließen. Damit könnten öffentliche Schulen nunmehr ihre neuen Medienkonzepte umsetzen, teilte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Donnerstag mit. "Neben dem Schulbau und der Lehrkräftegewinnung ist die Digitalisierung für mich ein zentrales Thema in dieser Wahlperiode", erklärte sie. "Mit den Mitteln aus dem Digitalpakt wollen wir die digitale Infrastruktur in den Schulgebäuden umfassend verbessern."

Im Zuge des Paktes erhält Berlin bis 2024 rund 257 Millionen Euro vom Bund. Das Geld wird unter anderem für schnelles Internet, bessere Server, neue Endgeräte und interaktive Tafeln ausgegeben. Allerdings ist beim Aufbruch der Schulen in die schöne neue Digitalwelt Geduld gefragt. So sollen die allgemeinbildenden Schulen erst bis 2023 komplett über leistungsstarke Breitbandanschlüsse verfügen.