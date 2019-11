Berlin. Die Polizei hat am Potsdamer Platz zwei mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen, als sie sich am Schloss eines Rades zu schaffen machten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten fanden bei den Männern am Mittwoch Einbruchswerkzeug und Gegenstände, die aus anderen Straftaten stammen könnten. Immer wieder werden in Berlin Fahrräder gestohlen. In den vergangenen zwei Jahren erfasste die Polizei jeweils mehr als 30 000 Fahrrad-Diebstähle.

