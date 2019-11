Streik bei Lufthansa: Sämtliche Flüge ab Tegel gestrichen

Streik bei Lufthansa: Etwa 40 Abflüge sind am Flughafen Tegel abgesagt worden.

Die Lufthansa hat vom Flughafen Tegel fast 40 Flüge nach Frankfurt und München abgesagt. Das große Chaos blieb am Morgen aber aus.

Berlin. Der Streik der Flugbegleiter bei der Lufthansa hat am Donnerstagmorgen am Flughafen Tegel vor allem Geschäftsreisende getroffen. Sowohl nach Frankfurt als auch nach München wurden für den Donnerstag sämtliche Lufthansa-Verbindungen gestrichen. Insgesamt bietet die Lufthansa von Tegel aus fast 40 Flüge in diese beiden Städte. Andere Ziele werden von dort aus nicht angeflogen.

Schon im Bus X9 in waren die Vorboten des Lufthansa-Streiks zu bemerken. "Ist das hier der Bus zum Flughafen Tegel?", fragt eine junge Frau mit Rucksack beim Einstieg am Bahnhof Zoo. So leer habe sie den Bus selten erlebt.

Lufthansa-Streik: Ruhige Lage in Tegel - Fluggäste buchen um

"Gestrichen" steht auf der großen Anzeigentafel am Flughafen Tegel bei den Flügen der Lufthansa nach Frankfurt am Main und München. Von Chaos jedoch keine Spur, die Lage ist am Morgen entspannt. Betroffene Fluggäste haben sich offenbar rechtzeitig informiert, haben umgebucht oder sind auf die Bahn umgestiegen. An den Countern der Fluggesellschaft stehen nur vereinzelt Passagiere.

"Ich will nach Miami", erzählt ein älterer Berliner, der gerade vom Schalter kommt. Er sei schon gestern Abend auf Swiss Air umgebucht worden. Jetzt gehe sein Flug über Zürich statt über München. Alles sei problemlos verlaufen, er hatte nur versucht, noch einen Flug eher zu bekommen. Das habe aber nicht geklappt. Auch ein Ehepaar aus Denver kommt zufrieden vom Schalter zurück. Sie mussten aktuell umbuchen, aber alles sei in Ordnung.

Als "ruhig" bezeichnete eine Lufthansa-Mitarbeiterin die Lage. Die Leute seien gut informiert. Bei der Lufthansa gebe es ein Umbuchungstool, viele Reisende würden jetzt über Wien fliegen, statt über München und Frankfurt. Für sie sei es kein besonderer Tag, denn es gebe immer wieder Sondersituationen, wie zum Beispiel das Wetter, die sie herausforderten. Laut Flugplan gab es auch die Möglichkeit, Fluggäste auf Maschinen der Eurowings nach München zu buchen.

Reisende weichen auch auf die Bahn aus

Unklar war zunächst, wie groß der Ansturm auf die Bahn als naheliegende Alternative ausfiel. Die Lufthansa kann über eine Vereinbarung mit der Deutschen Bahn bei Ausfällen ihre Kunden auf diese umbuchen. In welchem Ausmaß das regional passiert, wurde zunächst nicht bekannt.

Wegen des 48-stündigen Streiks der Flugbegleiter hatte die Lufthansa bundesweit an beiden Tagen 1300 Flüge gestrichen, davon 700 am Donnerstag. In der Zahl sind auch zahlreiche Flüge nicht bestreikter Unternehmen wie Swiss, Austrian, Edelweiss oder Brussels Airlines enthalten. Die Gewerkschaft Ufo hatte sich vorbehalten, den Streik bei der Lufthansa-Kernmarke auch noch auf weitere Flugbetriebe auszuweiten. (mit dpa/mim)