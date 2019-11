DFB-Pokalspiele von Hertha und Union zeitgenau angesetzt

Frankfurt/Main/Berlin. Der Deutsche Fußball-Bund hat die Ansetzungen für das Achtelfinale im DFB-Pokal festgelegt. Wie der DFB am Mittwoch mitteilte, wird das Gastspiel von Hertha BSC beim FC Schalke 04 am 4. Februar 2020 um 20.45 Uhr angepfiffen. Der 1. FC Union Berlin tritt einen Tag später beim Überraschungsteam SC Verl an (18.30 Uhr). Der Vertreter der Regionalliga West hatte in der Runde zuvor den Zweitligisten Holstein Kiel nach Elfmeterschießen besiegt.

Drei Spiele des Achtelfinals werden live im Free-TV zu sehen sein. Den Anfang macht Sport 1. Der Privatsender überträgt die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig am 4. Februar 2020 ab 18.30 Uhr.

Zudem zeigt die ARD ebenfalls am 4. Februar die Begegnung zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund (20.45 Uhr). Einen Tag später überträgt das Erste das Spiel zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim.