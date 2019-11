Kita Navigator: Neue App soll Kita-Platzsuche in Berlin erleichtern

Senatorin Sandra Scheeres (SPD) will am Mittwoch den „Kita-Navigator“ vorstellen. Der Mangel an Kitaplätzen in Berlin aber bleibt.

Berlin. In einer App freie Kita-Plätze suchen, das soll in Berlin ab sofort mit dem sogenannten Kita-Navigator möglich sein. Das neue Online-Angebot will Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Mittwochvormittag vorstellen. Die Vorsitzende des Landeselternausschusses Kita, Corinna Balkow, hat sich die Plattform bereits angesehen und dem „Info-Radio“ gesagt, der Kita-Navigator sei eine Erleichterung und gute Zukunftsinvestition.

Auslastung trotz neuer Kita-Plätze in Berlin hoch

Klar ist aber auch: An dem Mangel an Kita-Plätzen und vor allem Erziehern ändert auch der Kita-Navigator nichts. „Ich denke, dass Berlin auf einem guten Weg ist, neue Plätze zu schaffen. Trotz allem brauchen wir immer noch sehr viel mehr Menschen, die in dem Bereich arbeiten wollen“, sagte Balkow. Der Aufwuchs der Plätze entspreche nicht dem der Kinder.

Im vergangenen Sommer seien 99 Prozent aller Kita-Plätze vergeben gewesen. „Wenn man dieses eine Prozent auf dem Papier freie Plätze finden möchte in der Stadt, ist das natürlich so gut wie unmöglich“, sagte die Vorsitzende weiter. Aus ihrer Sicht müssten mindestens vier bis fünf Prozent der Plätze unbelegt sein, um Eltern ein einfacheres Finden oder Wechseln einer Kita zu ermöglichen.

