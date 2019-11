Dichte Wolkendecke über Berlin und Brandenburg

Potsdam/Berlin. Trübe Wetteraussichten für Berlin und Brandenburg: In den kommenden Tagen lässt sich die Sonne kaum blicken, dafür gibt es dichte Wolken am Himmel. Ab Samstag kommt dann auch Regen dazu, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Der Donnerstag startet stark bewölkt, nur im Süden Brandenburgs und im Berliner Raum kann es sich ab den Mittagsstunden auflockern. Es bleibe überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen neun Grad in der Prignitz und zwölf Grad im Elbe-Elster-Kreis.

Für den Freitag kündigen Meteorologen dann einen Wechsel aus Sonne und Wolken an. Die Temperaturen liegen voraussichtlich bei neun Grad. Regnerisch und überwiegend bedeckt soll es dann bei maximal sieben Grad am Samstag werden.