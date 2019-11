Berlin bekommt vier Gebrauchtwaren-Kaufhäuser

Unter anderem will der Senat die Zahl der in Berlin verwendeten Einweg-Kaffeebecher kräftig reduzieren.

Berlin will seine Anstrengungen zur Müllvermeidung verstärken. Dazu hat der Senat am Dienstag das „Zero-Waste-Konzept“ der Umweltverwaltung beschlossen. Es sieht vor, das korrekte Benutzen der Biotonne zu fördern, die Bioabfälle in der Gastronomie besser zu trennen und die Menge des Restmülls in der Stadt zu senken. „Es geht nicht darum, gar keine Abfälle mehr zu produzieren, sondern immer weniger“, sagte Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne) am Dienstag nach der Senatssitzung.

Dazu soll die Kreislaufwirtschaft des Abfalls mit Abfallvermeidung, Wiederverwertung und Recycling ausgebaut werden. „Die Menschen sind willig, aber manchmal fehlt die letzte Information oder der letzte Wille“, sagte Günther. Ein zentraler Punkt dabei sollen sogenannte Re-Use-Kaufhäuser werden. Hier sollen gebrauchte Gegenstände und Waren aufbereitet und wiederverkauft werden. Im Unterschied zu bestehenden Sozialkaufhäusern, in denen vor allem für ärmere Bevölkerungsschichten Waren angeboten werden, sollen die neuen Einrichtungen möglichst alle Bevölkerungsschichten ansprechen. „Es soll cool sein, dort zu kaufen“, sagte Günther.

Ein möglicher und nahe liegender Partner ist die BSR

In den kommenden zwei Jahren plant die Umweltverwaltung, bis zu vier derartige Kaufhäuser im Stadtgebiet zu etablieren. Wo genau sie entstehen und wie sie funktionieren sollen, darüber will die Verwaltung Ende November informieren. Der Senat ist derzeit auf der Suche nach Partnern, die die Kaufhäuser künftig betreiben. Aktuell steht sie dazu in Verhandlungen mit der Berliner Stadtreinigung (BSR), die sich bereits an ersten Modellversuchen dazu beteiligt hat.

Außerdem plant die Umweltsenatorin, das Angebot an wieder verwertbaren Kaffeebechern massiv auszubauen. So soll auf der Stadtbahn zwischen Ost- und Westkreuz sowie auf der ganzen U-Bahnlinie 2 ein Pfand-Bechersystem eingeführt werden. „Ziel ist es, dass die Menschen beim Einsteigen einen Kaffee kaufen können und den Becher beim Aussteigen wieder abgeben können“, sagte die Umweltsenatorin.

Mehr als 1000 Geschäfte meiden Einweg-Kaffeebecher

Um ausreichend Becher zur Verfügung stellen zu können, wird gleichzeitig ein Hol- und Bringsystem für dreckige und saubere Bescher entstehen, kündigte Günther an. Weil viele Kaffeeshops nicht die hygienischen Bedingungen für die Reinigung verschmutzter Becher aufbringen können, werden sie mit Lastenfahrrädern abgeholt, gereinigt und wieder in die Geschäfte gebracht. Schon jetzt beteiligen sich mehr als 1000 Geschäfte an der Initiative „Better World Cup“, die einen Rabatt für Kunden gewähren, die ihren eigenen Kaffeebecher mitbringen und keinen Einweg-Pappbecher benutzen.

Bereits seit April dieses Jahres besteht die Pflicht, braune Abfalltonnen für Biomüll einzusetzen. Bis dahin beruhte die Biomüllsammlung auf Freiwilligkeit. Die Pflicht zeigt offenbar Wirkung. Nach Angaben Günthers wird sich die Menge des Biomülls in diesem Jahr von 72.000 Tonnen auf 100.000 Tonnen erhöhen. Aus Biomüll lässt sich in entsprechenden Anlagen Biogas herstellen.

Noch landet zu viel organisch Verwertbares im Restmüll

Dennoch landet nach Überzeugung Günthers noch viel zu viel Biomüll in der grauen Restmülltonne. In zwei Großsiedlungen in Neukölln und Charlottenburg-Wilmersdorf sollen die Bewohner in einem Modellprojekt zu mehr Sorgfalt bei der Mülltrennung motiviert werden.

Ganz besonders gilt das auch für die Gastronomie. Hier sei das Potenzial an verwertbaren Bioabfällen besonders groß, sagt Günther. Deshalb sollen Gastwirte eine intensive Beratung erhalten, wie der Biomüll am besten getrennt vom Restmüll entsorgt werden kann. „Nur wenn wir uns schnell von der Wegwerfgesellschaft verabschieden, werden wir zu einer nachhaltigen Entwicklung kommen“, sagte Günther.