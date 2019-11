Hartz-IV-Urteil: Berliner Politiker fordern weitere Schritte

Berlin. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Verhältnismäßigkeit von Hartz-IV-Sanktionen wird in Berlin der Ruf nach weitergehenden Schritten laut. "Alle Hartz-IV-Sanktionen müssen fallen", forderte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Dienstag. Das Existenzminimum, das durch den Hartz-IV-Regelsatz bestimmt werde, dürfe nicht gekürzt werden, denn: "Das Existenzminimum ist ein Grundrecht." In dieses Horn blies auch Grünen-Fraktionschefin Silke Gebel: "Wir brauchen eine sanktionsfreie Grundsicherung." Der DGB Berlin-Brandenburg forderte ebenfalls, das Existenzminimum vollständig zu gewährleisten und die Sanktionsregelung insgesamt zu hinterfragen.

Das Gericht in Karlsruhe entschied am Dienstag, dass monatelange Leistungskürzungen, mit denen Jobcenter unkooperative Hartz-IV- Bezieher sanktionieren, teilweise verfassungswidrig sind (Az. 1 BvL 7/16). Das gilt insbesondere für Kürzungen der Bezüge um 60 Prozent oder mehr, wie Vizegerichtspräsident Stephan Harbarth sagte. Um 30 Prozent dürften die Leistungen weiter gekürzt werden.