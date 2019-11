Union-Kapitän Trimmel erneut im Auswahlkader von Österreich

Berlin (dpa) – Union Berlins Kapitän Christopher Trimmel kann auf die nächsten Einsätze in der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft hoffen. Der 32-Jährige wurde am Dienstag von Teamchef Franco Foda in den 24-köpfigen Kreis der Auswahlmannschaft für die EM-Qualifikationsspiele am 16. November in Wien gegen Nordmazedonien und am 19. November in Riga gegen Lettland berufen. Trimmel hatte im Oktober nach neun Jahren Pause seine Länderspiele vier und fünf absolviert.

Der Profi erhält durch die Verletzung von Stefan Lainer vom Bundesliga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach weitere Möglichkeiten und darf sogar auf eine Nominierung zur EM 2020 hoffen. Österreich hat als Tabellenzweiter vor den abschließenden zwei Spielen fünf Punkte Vorsprung auf den Dritten Slowenien. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich direkt vor das Turnier, das in zwölf Ländern ausgetragen wird.