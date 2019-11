Reifendiebe in Berlin-Blankenburg festgenommen

Berlin. Die Polizei hat im Berliner Ortsteil Blankenburg zwei mutmaßliche Autoreifendiebe festgenommen. Zunächst wurden in der Nacht zu Dienstag auf dem Gelände eines Autohandels in der Bahnhofstraße mehrere Personen beim Verladen von Autoreifen in einen Transporter beobachtet, wie die Polizei mitteilte. Alarmierte Polizeibeamte stoppten das Fahrzeug später in der Heinersdorfer Straße/Ecke Indigofinkweg und stellten darin drei Autoreifen sicher. Zwei 20 und 22 Jahre alte Männer wurden festgenommen, später jedoch wieder auf freien Fuß gelassen.

( dpa )