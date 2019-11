Berliner Start-ups bleiben Job-Motor für die Stadt

Start-ups in Berlin wollen 2020 im Durchschnitt 15,2 Arbeitsplätze pro Firma schaffen. Das ist Rekord in Deutschland.

Berlin. Start-ups in Berlin werden als Arbeitgeber immer wichtiger. Im kommenden Jahr wollen die jungen Firmen in der deutschen Hauptstadt im Durchschnitt 15,2 Arbeitsplätze pro Unternehmen neu schaffen. Das sei deutschlandweiter Rekord, hieß es im Deutschen Start-up Monitor 2019, der am Montag in Berlin präsentiert wurde. Demnach planen deutsche Start-ups im bundesweiten Durchschnitt lediglich die Neueinstellung von 7,9 Mitarbeitern. Das seien 1,4 geplante Neueinstellungen mehr als im Vorjahr.

„Die Bedeutung von Start-ups als Arbeitgeber nimmt weiter zu“, sagte der Mit-Autor des Start-up-Monitors Tobias Kollmann von der Universität Duisburg-Essen. Bundesweit wollen die jungen Firmen laut Studie im kommenden Jahr insgesamt 13.985 Mitarbeiter neu einstellen. Neben Berlin planen auch die Start-ups in München viele Neueinstellungen. In der bayrischen Landeshauptstadt gaben die Unternehmen an, im Durchschnitt 14,7 neue Arbeitsplätze schaffen zu wollen. Der Deutsche Start-up Monitor gilt als die umfassendste Bestandsaufnahme der deutschen Gründerszene. An der Befragung in diesem Jahr haben fast 2000 Start-ups teilgenommen.

Start-ups sehen den Standort Berlin überwiegend positiv

Berliner Unternehmen bewerteten der Befragung zufolge das Start-up-Ökosystem in der deutschen Hauptstadt als besonders positiv. Mehr als 70 Prozent der befragten Berliner Start-ups schätzen die Voraussetzungen etwa zur Personalgewinnung, der Vernetzung mit wissenschaftlichen Einrichtungen oder dem Zugang zu Kapital in Deutschlands größter Metropole als gut oder sehr gut ein.

Unzufrieden mit dem Berliner Start-up-Ökosystem waren hingegen nur ein Bruchteil der Befragten: Lediglich 6,8 Prozent der Unternehmer beurteilten die Voraussetzungen für Start-ups in Berlin als schlecht oder sehr schlecht.

Die Erhebung bestätige die herausragende Stellung Berlins als zentrales Start-up-Ökosystem Deutschlands, sagte Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). „Die Start-up-Szene ist für Berlin ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, deshalb nehme ich die Förderung sehr ernst“, erklärte sie. Von der Bundesregierung forderte Pop in dem Zusammenhang, mehr Tempo bei der Digitalisierung und bessere nationale Rahmenbedingungen für Gründer.

In der etablierten Wirtschaft ist die Stimmung schlecht

Allerdings teilen auch die Jung-Unternehmer Berlins die Sorgen der etablierten Wirtschaft. Vor allem die Verfügbarkeit bezahlbarerer Büroimmobilien werde bei in der deutschen Hauptstadt ansässigen Jung-Unternehmen immer häufiger ein Thema, sagte Franziska Teubert, Geschäftsführerin des Deutschen Start-up-Verbandes.

Mittelständler und Großunternehmen hatten den Standort Berlin allerdings zuletzt deutlich pessimistischer bewertet. In einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) hatten in der vergangenen Woche sogar 67 Prozent der Firmen in der deutschen Hauptstadt die derzeitigen wirtschaftspolitischen Entscheidungen der rot-rot-grünen Koalition als größtes Risiko für ihre weitere unternehmerische Entwicklung angesehen. Der sogenannte Geschäftsklimaindex, in den die aktuelle Lage und auch der Ausblick einfließt, war innerhalb eines Jahres von 143 auf aktuell 119 Punkte gesunken. „Die Party ist vorbei“, hatte IHK-Chef Jan Eder erklärt. Die Stimmung in der Berliner Wirtschaft sei so schlecht wie seit 2009 nicht mehr.

Gründer würden Grüne wählen

Deutsche Start-ups schauen hingegen deutlich optimistischer in die Zukunft. 66 Prozent der jungen Firmen blicken sehr positiv in das neue Geschäftsjahr, sagte Verbandsgeschäftsführerin Teubert. Ein Grund dafür sei möglicherweise der starke Fokus auf den deutschen Markt. Fast 85 Prozent der befragten Unternehmen erzielen laut Umfrage ihren Hauptumsatz in Deutschland – und können deswegen losgelöster von internationalen Krisen wie Handelsstreitigkeiten und dem bevorstehenden Brexit agieren.

Deutschlandweit liege Start-up-Unternehmen zudem verstärkt Nachhaltigkeit am Herzen. Die Zahl der sogenannten Sozial-Unternehmen, die zum Teil auch Umweltinnovationen in den Markt einführen, nimmt zu. Das bemerkt auch die Politik. In der Gunst der Gründer liegen die Grünen erstmals vor der FDP: Mehr als 43 Prozent der Jung-Unternehmer gaben an, bei der nächsten Wahl der Öko-Partei ihre Stimme geben zu wollen.