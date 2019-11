Karstadt-Chef René Benko hält an Berliner Umbauplänen für fest

Kaufhaus-Milliardär René Benko will die Karstadt-Häuser am Kurfürstendamm und am Hermannplatz weiterhin umgestalten - trotz Kritik.

Berlin. René Benko, österreichischer Milliardär und alleiniger Besitzer des Galeria Karstadt Kaufhof- Warenhauskonzerns hält sich mit öffentlichen Auftritten für gewöhnlich zurück. Um so größer war das Interesse beim „Wirtschaftspolitischen Frühstück“ der Industrie- und Handelskammer Berlin (IHK) an diesem Montag. Denn der 42-Jährige war diesmal Gast der Traditionsveranstaltung, die einmal im Monat stattfindet.

Mehr als 200 Gäste aus Wirtschaft und Politik waren gekommen, um zu hören, was der Unternehmer und Investor René Benko zu seinen Vorhaben in Berlin zu sagen hatte. Und das war eine ganze Menge – schließlich ist René Benko seit der Fusion von Kaufhof und Karstadt der unangefochtene Warenhauskönig Berlins. Zugleich ist der Chef der Signa-Gruppe aber auch einer der größten Bauunternehmer Berlins – und das sorgt in der Stadt für jede Menge Konflikte.

Große Pläne für Karstadt am Hermannplatz und am Kurfürstendamm

„Ich bin begeisterter Berliner und mindestens einmal in der Woche in Berlin“, sagte Benko, der in der österreichischen Hauptstadt gerade die Pläne für ein Wiener KaDewe vorgestellt hat. Gegenwind gebe es auch bei Projekten in anderen Städten oder Ländern, das gehöre zum Geschäft.

So sehen die Pläne von Warenhauskönig René Benko für Karstadt am Hermannplatz, aus.

Foto: ChipperfieldArchitects

In Berlin gehören zu seinen prominenten Baustellen der Umbau und die Modernisierung des Berliner KaDeWe am Wittenbergplatz, des Karstadt-Warenhauses am Herrmannplatz und des gesamten Häuserblocks um das Karstadt-Gebäude am Kurfürstendamm. Zudem ist Benko Bauherr des Stream-Towers in Friedrichshain, in das Zalando als Mieter einziehen wird, und Eigner des Upper-West-Hochhauses am Breitscheidplatz.

Dass soviel Immobilienaktivitäten in Berlin nicht bei allen gut ankommt, zeigte sich auch beim Unternehmerfrühstück. Die Linken-Politikerin Gabriele Gottwald warf Benko, der bereits mit 17 Jahren ins Immobiliengeschäft einstieg, vor: „Sie bemächtigen sich der Stadt“. Insbesondere die Pläne des Unternehmers für die Revitalisierung des in die Jahre gekommenen Karstadt-Komplexes am Hermannplatz sind bei den Linken umstritten: „Dieser Monumentalbau im Retrolook passt nicht in die prekäre Umgebung“, sagte Gottwald und sprach sich gegen den Abriss des alten Kaufhauses aus.

Benko versicherte, dass er bereit sei „mit allen einen offenen Dialog zu führen“. Allerdings wolle sein Unternehmen am Hermannplatz etwas bauen, was auch funktioniert. „Mein Ziel ist nicht, mir aus Eitelkeit ein Monument zu errichten, weder am Hermannplatz noch anderswo“, sagte Benko. Das vordringliche Ziel sei jeweils auch, eine Immobilie so zu ertüchtigen, dass sie nachhaltig funktioniert“. Und dies sei eben am Hermannplatz am besten durch einen Nutzungsmix zu erzielen. Inzwischen sei man auch mit dem Baustadtrat des Bezirks Friedrichshain-Kreuzbergs, Florian Schmidt in guten Gesprächen – „nachdem er einmal vorgeprescht ist, doch das machen Politiker wohl so“, sagte er.

Stadtquartier mit Hochhäusern am Kurfürstendamm

Auch mit der Kritik des Baukollegiums von Senatsbaudirektorin Regula Lüscher ging Benko betont gelassen um. Aus dem 70er-Jahre-Warenhaus am Kurfürstendamm 231 und angrenzenden Gebäuden hatte Benko ein Stadtquartier mit drei Hochhaustürmen der Größenkategorie 100, 120 und 150 Meter machen. Vor einem Jahr hatten das Beratergremium diese Pläne rundheraus zurückgewiesen. Benko sagte, man halte durchaus an den Plänen fest. Im Werkstattverfahren mit Vertretern des Senats und des Bezirks sei man dabei, die Pläne abzustimmen. „Wie hoch die Häuser dann letztlich werden und wie viele Türme es geben wird, müssen wir klären“, sagte Benko. Er wolle auch dem Dialog nicht vorgreifen. „Es liegt aber auf der Hand, dass hier am Breitscheidplatz neben dem Alexanderplatz einer toller Platz für Hochhäuser ist“.