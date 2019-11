Alba rückt mit 109:89-Sieg gegen Ulm an Bundesligaspitze

Berlin. Alba Berlin hat die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga übernommen. Der Hauptstadtclub bezwang am Sonntagabend ratiopharm Ulm mit 109:89 und feierte damit den fünften Sieg im fünften Ligaspiel. Die Berliner schoben sich vor das Überraschungsteam der Hakro Merlins Crailsheim, das am Samstag mit 93:98 nach Verlängerung gegen die EWE Baskets Oldenburg verloren hatte. Tabellenzweiter ist der FC Bayern München. Der Meister hatte am Wochenende spielfrei und liegt mit ebenfalls fünf Siegen nur wegen der schlechteren Korbdifferenz hinter Alba.

( dpa )