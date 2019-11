Union im Pokal-Achtelfinale beim SC Verl: Hertha auf Schalke

Berlin. Die beiden Berliner Fußball-Bundesligisten gehen sich im Achtelfinale des DFB-Pokals aus dem Weg und haben unterschiedlich schwere Auswärtsaufgaben erhalten. Der 1. FC Union reist als klarer Favorit zum Duell beim Regionallisten SC Verl, Hertha BSC muss zu Ligakonkurrent FC Schalke 04. Das ergab die Auslosung durch Nationalspielerin Turid Knaak am Sonntagabend in Dortmund. Die Runde der besten 16 Teams findet am 4. und 5. Februar statt.

Hertha hatte sich in der zweiten Runde mit reichlich Mühe erst im Elfmeterschießen gegen Zweitligist Dynamo Dresden durchgesetzt und steht nun vor einem Doppelpack. Am Wochenende vor dem Pokalspiel in Gelsenkirchen ist Schalke im Ligaspiel im Olympiastadion zu Gast.

"Wir hätten gerne wieder ein Heimspiel gehabt im Pokal, aber wenn man ins Finale will, muss man jeden Gegner schlagen", sagte Trainer Ante Covic zur Auslosung. Er werde gegen Schalke "nicht leicht, aber wir werden alles geben, damit unser Traum weiter lebt!" Im Pokal traf Hertha zuletzt 1984 auf den Revierclub. Nach einem 3:3 in Berlin setzte sich Schalke im Wiederholungsspiel mit 2:0 durch.

Unions kommender Gegner Verl hatte zuletzt bei Zweitligist Holstein Kiel gewonnen. "Verl hat in den ersten beiden Runden Erst- und Zweitligisten geschlagen. Natürlich hätten wir uns im Pokal endlich wieder ein Heimspiel gewünscht, trotzdem freuen wir uns auf die Partie", sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball bei Union. "In einer für uns sehr schwierigen Woche mit drei Auswärtsspielen hintereinander müssen wir das Spiel konzentriert angehen, um unser klares Ziel, die nächsten Runde des DFB-Pokals, zu erreichen." Rund um das Pokalspiel tritt Union bei Borussia Dortmund und bei Werder Bremen an.