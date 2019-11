Freiwillige der DLRG im Sommer 7000 Stunden im Dienst

Berlin. Trotz des Massenansturms auf die Badestellen am Tegeler See zieht der DLRG-Reinickendorf zum Ende der Wasserrettungssaison 2019 eine positive Bilanz. Obwohl die Saison am Osterwochenende gleich mit mehreren schwierigen Rettungseinsätzen begonnen hatte, blieb die Lage den Sommer über vergleichsweise ruhig. Insgesamt kommen die Kameradinnen und Kameraden in 2019 auf 6913 Helferstunden, davon 3879 Wach- und 2682 Nachtstunden.

„Unsere ehrenamtlichen Lebensretter haben auch in diesem Jahr wieder tausende Stunden ihrer Freizeit investiert, um für die Sicherheit im, am und auf dem Tegeler See zu sorgen. Wenn es ernst wird, sind wir für die Menschen in Not zur Stelle“, so Felix Schönebeck, Leiter der DLRG-Verbandskommunikation. Die Arbeit der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft geschieht zumeist durch ehrenamtliche Helfer.

Vandalismus in der Wasserrettungsstation der DLRG

Getrübt wird der Saisonrückblick durch mehrfachen Vandalismus auf der Wasserrettungsstation „Forsthaus“. Unbekannte Täter hinterließen dort mitunter ein Bild der Verwüstung: Fassaden wurden mit Farbbomben verunstaltet, das Eingangstor zerstört, eine Plane zerschnitten und technische Anlagen auf dem Stationsdach beschädigt. Schöneberg mahnt, dass derartige Taten die Arbeit für die Sicherheit der Menschen behinderten.

Gute Nachrichten gibt es bei der Ausstattung. So wird die DLRG Reinickendorf nach erfolgreicher Spendensammlung im kommenden Jahr auf ein neues Rettungsboot zurückgreifen können. „Um den bestmöglichen Dienst für die Menschen zu gewährleisten muss unser Einsatzmaterial zeitgemäß sein. Unser neues Wasserrettungsboot wird daher auf dem aktuellen Stand der Technik sein. Dank zahlreicher Spenden können wir unsere Pläne realisieren und das neue Rettungsboot zur neuen Saison anschaffen“, freut sich Schönebeck.