Härtefallkommission setzt Arbeit aus

Potsdam. Die Brandenburger Härtefallkommission will ihre Arbeit aussetzen, bis ein neuer Innenminister im Amt ist. Grund sei, dass Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) zu viele Anträge auf Härtefälle, um Abschiebungen zu verhindern, abgelehnt hätte. Das sagte ein Mitglied der Gremiums der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der RBB berichtet. Die Mitglieder der Kommission schlagen dem Innenminister Fälle vor, in denen aus humanitären Gründen die Ausreisepflicht von Ausländern abgewendet werden soll.

Schröter wies die Vorwürfe "mit aller Entschiedenheit zurück". Bei seinen Entscheidungen habe er sich immer an den Maßstäben von Recht und Gesetz orientiert, teilte Schröter am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur mit.

Zuletzt habe die Ablegungsquote bei 50 Prozent gelegen, heißt es in einem offenen Brief der Kommission, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das Schreiben wurde nach Angaben des Mitglieds am Wochenende an Schröter verschickt. Bei Schröters Vorgängern lag sie demnach bei 10 Prozent. Das Vorgehen des Ministers könne "das Ansehen des Landes Brandenburg als tolerantes Land" gefährden, heißt es in dem Schreiben.