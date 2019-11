Til Schweiger unterstützt Tochter Luna bei Pferde-Kauf

Berlin. Schauspieler Til Schweiger hat seiner Tochter Luna (22, "Keinohrhasen"; "Schutzengel") zu einem neuen Pferd verholfen. Am Rande der 26. Festlichen Operngala für die Deutsche Aids-Stiftung am Samstagabend in Berlin sagte sie: "Ich habe ein neues Pferd namens Power Blue. Ich wollte es mir selbst finanzieren, Papa hat aber geholfen. Er hat gemeint, er mache das für mich." Power Blue sei ein sechsjähriger Holsteiner, den ihre Trainerin geritten habe. "Er steht jetzt bei mir in Italien und ich sehe ihn jeden Tag, da ich dort ja studiere", sagte Luna Schweiger, die eine erfolgreiche Springreiterin ist. Sie habe drei ihrer Pferde mitnehmen können. Luna Schweiger ist die Tochter von Til Schweiger und seiner Exfrau Dana Schweiger.

( dpa )